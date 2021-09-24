Эксперт дал советы по прохождению техосмотра

Автоэксперт Игорь Моржаретто рекомендовал перед техническим осмотром (ТО) транспортного средства провести техобслуживание на станции, пишет газета «Известия».

Фото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости» Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

«То есть в тот момент, когда водитель меняет тормозные колодки, например, одновременно проверяются все системы. Если их состояние хорошие, то это означает, что автомобиль прошел ТО», — сказал эксперт.

Он отметил, что техобслуживание поможет убедиться в исправности в исправности тормоза, рулевого управления и тех элементов конструкции, которые будут проверять во время техосмотра.

Моржаретто добавил, что автомобиль должен хорошо выглядеть внешне, не иметь разбитого стекла или следов недавней аварии.

Ранее назвали категории водителей, обязанных пройти техосмотр с 1 октября.

Проходить техосмотр обязаны те водители, у которых до 1 февраля 2021 года истек срок действия диагностической карты автомобиля. Также под это правило подпадают машины, достигшие четырехлетнего возраста — тогда владелец по закону обязан получить первую диагностическую карту.