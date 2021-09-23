Газ по 40 рублей: есть ли смысл ставить ГБО?

В текущем году цены на пропан-бутан сильно скакали. В январе они стартовали с 16 руб. К концу лета стоимость на этот продукт достигла 42 руб. Сегодня он стоит в среднем 33–34 руб.

Фото: Car.ru Car.ru

Причиной таких скачков цен является пожар на заводе Газпрома на территории Нового Уренгоя, остановка поставок газа ж/д-транспорта, начавшийся сезон заполнения хранилищ к зиме в ЕС и РФ, внешние обязательства России по поставке газа при невозможности отзыва для обеспечения отечественного рынка, а также паника трейдеров на бирже.

По заявлению экспертов, перевод бензиновых машин на газ экономически выгоден если стоимость пропан-бутана будет в 2 раза меньше чем на бензин. Так и было раньше в течение десятков лет.

Сегодня для авто с карбюраторным 4-цилиндровым мотором процедура установки ГБО обойдется в среднем от 20 тыс. руб., с инжекторным — от 30 тыс. руб. Имеются также нюансы, которые связаны с конструкцией моторов. Установка ГБО на более продвинутые агрегаты с непосредственным впрыском будет стоить от 50 тыс. руб.