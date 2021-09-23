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Почти кроссоверы: у каких седанов клиренс больше 170 мм

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40 минут назад

Автовладельцы предпочитают, чтобы клиренс автомобиля был больше. Особенно это актуально для России, славящейся своим бездорожьем. Дорожный просвет может достигать высоких показателей не только у кроссоверов. При желании можно найти и седан, у которого от опорной поверхности до заявленной производителем нижней точки кузова не менее 170 мм.

Почти кроссоверы: у каких седанов клиренс больше 170 мм
Фото: ©Shutterstock/Fotodom©Shutterstock/Fotodom

Lada Vesta Cross

Кроссовая версия седана была презентована весной 2018 года. Длина "вседорожной" модификации составляет 4424 мм, ширина – 1785 мм, высота – 1526 мм. В хороших комплектациях авто имеет много полезных опций. А клиренс у Lada Vesta Cross впечатляет даже по меркам кроссоверов: целых 203 мм. При этом у самой "Весты" под днищем свободные 171 мм.

Renault Logan Stepway

Его дорожный просвет увеличился со стандартных 172 мм на 20 с лишним мм – до 195 мм. Подобным показателем также может похвастаться не каждый внедорожник. Длина кросс-седана составляет 4359 мм, ширина – 1733 мм, высота – до 1517 мм, таким образом, "приподнятый" "Логан" можно отнести к компакт-классу.

Citroen C4

Габариты этого гольф-классового автомобиля – 4644x1789x1518 мм. Дорожный просвет составляет 176 мм. Неудивительно, что при езде с отключенной электронной системой динамической стабилизации Citroen C4 показывает себя не хуже моноприводного SUV, пишет "110 км".

Volkswagen Polo

Прошлогодний рестайлинг хоть и не изменил немецкий "бюджетник" конструктивно, но превратил его из классического седана в лифтбек. "Поло" стал больше (его габариты теперь 4469x1706x1471 мм), вместительнее и практичнее, получил новый салон и внушительное количество актуальных опций. Дорожный просвет – 170 мм.

Расстояние от дороги до самой нижней точки центральной части автомобиля напрямую влияет на управляемость и проходимость. Клиренс на некоторых современных автомобилях регулируется с помощью подвески специальной конструкции. В остальных случаях его изменение зависит от нескольких факторов, о которых водители иногда забывают.

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