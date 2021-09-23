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Штрафы за среднюю скорость нужно оставить, считает эксперт

Газета.Ru
19 минут назад

Законодателям не следует исключать возможность взимания штрафа с водителей за превышение средней скорости, убежден партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. А нормы о фото- и видеофиксации таких нарушений прописать в законодательстве, чтобы не было противоречий.

Автоэксперт предложил прописать в законодательстве штрафы за среднюю скорость
Фото: Александр Вильф/РИА «Новости»Александр Вильф/РИА «Новости»

«Это нормальная практика. Во многих странах штрафы за превышение средней скорости выписывают на основе данных с дорожных камер», — объяснил в беседе с «Газетой.Ru» Моржаретто.

Он отметил, что нормы об этих штрафах следует ввести в новую редакцию КоАП, пока она еще находится в разработке.В свою очередь в ГИБДД РФ подтвердили, что автоинспекторы перестали выписывать штрафы за превышение средней скорости.

«После решения Верховного суда сократили эту деятельность», — сообщил «Газете.Ru» замначальника ГИБДД России Владимир Кузин.

Он не исключил, что правовые нормы, касающиеся вынесения штрафов за превышение средней скорости, появятся в будущем.

«Пока сложно сказать, что будет прописано в законодательстве: работа над новым КоАП ведется», — подчеркнул Кузин.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что ГИБДД перестала штрафовать российских водителей за превышение средней скорости. Юрист Сергей Радько рассказал «Газете.Ru», почему такие штрафы нельзя обжаловать.

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