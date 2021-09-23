В ГИБДД назвали причину установки 180 дорожных знаков на одной улице

Более 180 дорожных знаков расположились на участке в 300 кв. м. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ГИБДД.

Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости» Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В публикации отмечается, что они установлены на улице Зур Урам. При этом местные жители разделились во мнениях. Одни считают, что это положительное обновление улицы, другие наоборот, выступают резко против таких нововведений.

«Дорожные знаки в городе Казань устанавливаются в соответствии с требованием ГОСТ и на основании схемы проекта организации дорожного движения. Нарушений в применении не выявлено», — рассказал заместитель начальника отделения ГИБДД УМВД РФ по Казани Рамиль Хакимов.

Ранее в Казани разработали первый в мире автомобиль, который принимает экзамен на водительские права в ГИБДД без инспектора.

Машина сама выставляет водителю положенную оценку. Транспортное средство оснащено несколькими камерами, специальными сенсорами, радарами и спутниковой связью.