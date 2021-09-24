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Volkswagen использует незаконное программное обеспечение

Car.ru
1 час назад

Программное обеспечение, которое использует Volkswagen Group для изменения количества выбросов загрязняющих веществ в зависимости от температуры окружающей среды и высоты над уровнем моря, является незаконным и не оправдывается выполняемой функцией защиты двигателя. Об этом сообщил советник высшего суда ЕС.

Volkswagen использует незаконное программное обеспечение
Фото: Car.ruCar.ru

Если Суд Европейского Союза (CJEU) подтвердит данный факт, то это станет последним ударом по Volkswagen в серии дел после 2015 года. Тогда в США производитель применил незаконное программное обеспечение для искусственного занижения показателей тестов на выбросы вредных веществ.

Новое дело возбуждено потребителями в Австрии, оно касается программного обеспечения, управляющего клапаном и отвечающим за рециркуляцию выхлопных газов. Данный процесс способствует снижению выбросов оксидов азота (NOx), которые могут стать причиной респираторных заболеваний у людей.

Программное обеспечение отключает клапан при температуре за пределами диапазона 15–33 Цельсия и на высоте более одной тысячи метров, увеличивая, таким образом, выбросы NOx.

Программное обеспечение для регулирования выбросов является незаконным, температурное окно не является репрезентативным для реальных условий вождения в Австрии и соседней Германии, так как средняя температура бывает ниже 15 градусов, а машины часто проезжают на высоте более 1 000 метров.

Бортжурнал,Volkswagen,ЕС,
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