Китайский автопром намерен выпускать водородные авто в РФ

Представители китайского бренда Haval обсуждают с Минпромторгом РФ и региональными властями возможность выпуска легкового транспорта на водородных топливных элементах на своем заводе в Тульской области.

На данный момент Haval имеет большие инвестиционные планы в водородный бизнес в РФ. В Китае компания располагает одним из самых крупных в мире инжиниринговых центров по исследованию, конструированию и производству транспорта, функционирующего на водороде.

Сейчас на российском заводе компании уже производят кроссоверы Haval F7, Haval F7x, Haval Jolion и рамный внедорожник Haval H9. Мощности завода позволяют выпускать до 70 000 автомобилей в год. Популярность бренда растет, продажи китайского производителя в России за период с января по август составили 70 000 экземпляров.