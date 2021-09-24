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Китайский автопром ищет возможность выпуска водородных авто в России

Car.ru
1 час назад

Представители китайского бренда Haval обсуждают с Минпромторгом РФ и региональными властями возможность выпуска легкового транспорта на водородных топливных элементах на своем заводе в Тульской области.

Китайский автопром намерен выпускать водородные авто в РФ
Фото: Car.ruCar.ru

На данный момент Haval имеет большие инвестиционные планы в водородный бизнес в РФ. В Китае компания располагает одним из самых крупных в мире инжиниринговых центров по исследованию, конструированию и производству транспорта, функционирующего на водороде.

Сейчас на российском заводе компании уже производят кроссоверы Haval F7, Haval F7x, Haval Jolion и рамный внедорожник Haval H9. Мощности завода позволяют выпускать до 70 000 автомобилей в год. Популярность бренда растет, продажи китайского производителя в России за период с января по август составили 70 000 экземпляров.

В настоящее время вопрос размещения производства автомобилей на водородных топливных элементах прорабатывается совместно с властями региона.

Бортжурнал,Минпромторг,
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