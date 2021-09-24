Кроссовер Dongfeng 580 сменил поколение

Китайская марка Dongfeng представила кроссовер 580 нового поколения. Вторая генерация получила принципиально новый дизайн экстерьера и интерьера, обзавелась более мощным двигателем, а также получила новое исполнение: теперь она доступна как с семи-, так и с шестиместным салоном. Дореформенный Dongfeng 580 образца 2016 года продается в России и по состоянию на сегодняшний день является единственной моделью марки в стране. Не исключено, что кроссовер следующего поколения доберется и до нашего рынка, но когда именно в компании не сообщают.

Dongfeng 580 второго поколения можно узнать по огромной веретенообразной решетке радиатора с расходящимся от центра узором и интегрированными по бокам фарами, из-за чего кроссовер отдаленно напоминает современные модели Lexus. В самой же компании объясняют, что форма решетки должна напоминает крылья взлетающей птицы Феникс, а дизайн трехмерных задних фонарей, соединенных светодиодной полосой, представители марки называют Goose Return. На капоте появилась надпись Fengon — под этим суббрендом модель продается на внутреннем рынке.

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Новый 580 доступен в двух версиях, с посадочными формулами 2+2+2 либо 2+3+2. В первом случае на втором ряду устанавливаются раздельные кресла, а во втором — трехместный диван. За доплату можно заказать панорамную крышу с люком, а также подогрев и вентиляцию кресел второго ряда. На передней панели установлены два экрана, объединенные под одним стеклом, появилась мультимедийная система с операционной системой Huawei HiCar.

Двигатель новый: на место полуторалитрового турбомотора 1.5 мощностью 150 лошадиных силы пришел наддувный двигатель того же объема, который работает по циклу Миллера и выдает 184 лошадиные силы. Пару ему составляет шестидиапазонный автомат, а привод, как и раньше, только передний.