Renault Kadjar заменят электрическим кроссовером

Британское издание Autoexpress.co.uk опубликовало неофициальный рендер будущего электрического кроссовера Renault, который придет на смену нынешнему Kadjar. Ожидается, что новинку покажут в Париже осенью 2022 года, а в модельной линейке французской марки она будет позиционироваться на ступень ниже Megane E-Tech Electric. Электрокар построят на платформе CMF-EV и он превзойдет по габаритам Kadjar: его длина составит 4,7 метра против 4,5 метра у актуальной модели с ДВС.

Фото: © Avarvarii / AutoExparess.co.uk © Avarvarii / AutoExparess.co.uk

Подробностями о новинке поделился технический директор Renault Жиль Ле Борн. По его словам, марка «уже работает над новым электромобилем»: это будет кроссовер с колесной базой 2,78 метра (у Kadjar расстояние между осями составляет 2,64 метра), который, как ожидается, получит батарею емкостью 60 либо 87 киловатт-часов и сможет проезжать без подзарядки примерно 500 километров. На пополнение энергии с 10 до 80 процентов уйдет около 35 минут.

Также выяснилось, что будущий кроссовер будет просторнее нынешнего Kadjar, а также появится дополнительное полезное пространство в багажнике (у кроссовера с ДВС объем багажника составляет 472 литра).

В список оснащения новинки войдет информационно-развлекательная система OpenR на базе Android Automotive с 12-дюймовым сенсорным экраном, расположенным вертикально, которую можно будет обновлять «по воздуху». Также будет предусмотрена виртуальная панель приборов диагональю 12,3 дюйма. На рендере электрокар изображен с выдвижными дверными ручками, новым двухмерным логотипом Renault с подсветкой, узкими фарами и Y-образными дневными ходовыми огнями.

Что касается силовой установки, то, скорее всего, модель предложат электромотором, установленным на передней оси, который развивает 215 либо 239 лошадиных сил. Ожидается и вариант с двумя электромоторами (второй установят сзади) — такую установку прочат «заряженной» версии Alpine.