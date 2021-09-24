За гниющую Lada Niva покупатель отсудил у АвтоВАЗа 770 тысяч рублей

В Республике Мордовия состоялось судебное заседание, по итогам которого местная жительница, владелец Lada 4х4, отсудила у АвтоВАЗа за некачественный автомобиль 770 000 рублей.

Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

Несколько лет назад женщина приобрела у официального дилера автомобиль Lada 4x4 (ныне - Niva Legend). Спустя два года на передней левой стойке лакокрасочное покрытие вздулось, появилась коррозия. Дефект дилер устранил по гарантии. Однако дефект проявился снова, после чего владелец внедорожника отправил в адрес АвтоВАЗа претензию и потребовал вернуть деньги за некачественный товар. Но по-хорошему решить вопрос не получилось.

В рамках дела была проведены экспертиза ЛКП, а также автотехническая и товароведческая экспертизы. Специалисты пришли к выводу, что дефект был заложен ещё на стадии производства - на этапе окраски автомобиля.