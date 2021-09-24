Очень редкий Nissan Nismo пустят с молотка за три миллиона рублей

На онлайн-аукционе CollectingCars выставили на продажу один из 30 когда-либо построенных спорткаров Nissan Silvia S14 в модификации Nismo 270R. Представленный спорткар с 1994 года прошел 128 000 километров, сохранив полностью заводскую комплектацию. В настоящий момент лимитированное издание оценивают в 42 250 долларов (примерно три миллиона рублей по текущему курсу).

Фото: © CollectingCars © CollectingCars

Nissan Silvia S14 в исполнении Nismo 270R выпускали в 1994 году. За год производства инженеры собрали всего 30 эксклюзивных спорткаров, которые отличались черным цветом кузова, развитым спортивным обвесом, а также 17-дюймовыми колесными дисками и винилом «Nismo 270R» на бортах. Кроме того, заводской тюнинг предусматривал альтернативные пружины и аморти­заторы в подвеске, усиленное сцепление и дополнительные распорки кузова.

Интерьер спецверсии получил оригинальную обивку сидений, а также трехспицевое спортивное рулевое колесо. Главной доработкой модели стал двухлитровый турбомотор, отдачу которого увеличили с 220 до 270 лошадиных сил. Агрегат сочетался с пятиступенчатой механической трансмиссией и дифферен­циалом повышенного трения.

Выставленный на продажу экземпляр стал 29-м автомобилем серии. За 27 лет эксплуатации спорткар прошел 128 000 километров, сохранив при этом полностью заводскую комплектацию. Несколько лет назад Nissan Silvia отремонтировали подвеску с использо­ванием оригинальных запчастей, а также перекрасили кузов.

За исключением нескольких следов эксплуатации интерьера автомобиль находится в отличном состоянии. В настоящий момент за редчайший Nissan Silvia S14 Nismo 270R предлагают 42 250 долларов (примерно три миллиона рублей по текущему курсу).