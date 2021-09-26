Эксперт назвал способ выявить недолив топлива на АЗС

Вице-президент «Независимого топливного союза» Дмитрий Гусев заявил, что существует простой способ выявления недолива топлива на АЗС, для которого не нужны специальные приборы. По его словам, проще всего воспользоваться обычной канистрой, сообщает агентство ПРАЙМ.

Фото: news.ru news.ru

Эксперт отметил, что в этом случае следует самостоятельно залить в канистру заданное количество горючего. При этом заправляться нужно не на определённую сумму, а на количество литров.

Важно помнить об изменении плотности топлива в зависимости от температуры. Гусев напомнил, что при её повышении плотность уменьшается. Это естественный процесс, не связанный с недоливом.

Если водитель уверен, что ему не долили топлива, надо обратиться на АЗС. Руководство, как правило, идёт на компромисс и возмещает недополученные литры. В противном случае следует обращаться в Роспотребнадзор, Роскачество или Росстандарт, подчеркнул эксперт.