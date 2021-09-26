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Эксперт научил выявлять недолив топлива на АЗС

News.ru
1 час назад

Вице-президент «Независимого топливного союза» Дмитрий Гусев заявил, что существует простой способ выявления недолива топлива на АЗС, для которого не нужны специальные приборы. По его словам, проще всего воспользоваться обычной канистрой, сообщает агентство ПРАЙМ.

Эксперт назвал способ выявить недолив топлива на АЗС
Фото: news.runews.ru

Эксперт отметил, что в этом случае следует самостоятельно залить в канистру заданное количество горючего. При этом заправляться нужно не на определённую сумму, а на количество литров.

Важно помнить об изменении плотности топлива в зависимости от температуры. Гусев напомнил, что при её повышении плотность уменьшается. Это естественный процесс, не связанный с недоливом.

Если водитель уверен, что ему не долили топлива, надо обратиться на АЗС. Руководство, как правило, идёт на компромисс и возмещает недополученные литры. В противном случае следует обращаться в Роспотребнадзор, Роскачество или Росстандарт, подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что на заправке предусмотрен способ проверки заливаемого количества бензина, рассказал директор по развитию и операционному управлению сети АЗС Shell в России Виталий Маслов. По его словам, на каждой АЗС должен быть проверенный мерник. По запросу клиента персонал заправки должен налить в мерник определённое количество топлива.
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