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Кроссоверы ближайшего будущего: Aston Martin, Range Rover и Maserati

Car.ruиещё 1
2 часа назад

Эксперты автомобильного рынка уверены, что в ближайшее время позицию лидеров на рынке будут занимать кроссоверы. Уже сейчас формируется рейтинг самых популярных моделей в классе.

Кроссоверы ближайшего будущего: Aston Martin, Range Rover и Maserati
Фото: ‎Motor1.com / Aston Martin DBX‎Motor1.com / Aston Martin DBX

Год назад на автомобильном рынке был представлен Aston Martin DBX. Сейчас инженеры активно работают над тестированием его гибридной модификации в Нюрбургринге. Визуально новинка почти ничем не отличается от предшественника.

По предварительной информации, в конструкции будет лежать 3-литровый мотор с турбонаддувом и усиленный электрический стартер. Пиковая мощность установки - 429 л.с.

В Великобритании тесты проходит новый Range Rover Sport. Но эксперты уже сейчас уверяют, что серьезных изменений в оформлении кузова или салона можно не ждать. Решетка радиатора получит более четкие углы, а на багажной двери разместили спойлер.

Range Rover Sport

В самой мощной версии SVR будут использовать бензиновый V8 с двойным турбонаддувом мощностью 600 л.с. Серийная версия будет показана в 2022 году — после того, как будет презентован обычный Range Rover.

Maserati Grecale

Специалисты компании Maserati сейчас работают над новым кроссовером Grecale. Дизайн автомобиля смотрится необычно. В базовой версии будет предлагаться 2-литровый бензиновый двигатель мощностью около 300 л.с. Самая производительная модификация покажет отдачу в 600 л.с. Премьера модели должна состояться в начале 2022 года.

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