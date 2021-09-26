900 сил и 3,2 секунды до «сотни» — представлен быстрейший кроссовер

Немецкая мастерская Brabus представила быстрейший в мире дорожный кроссовер. Новинка под именем Brabus 900 Rocket Edition представляет собой серьёзно модернизированный Mercedes-Benz GLE C167. Мощность штатного 4,0-литрового V8 увеличили до 900 лошадиных сил (+288 сил), крутящий момент — до 1050 Нм (+200 Нм), так что первую «сотню» кросс-купе разменивает всего за 3,2 секунды, а максимальная скорость достигает 330 километров в час.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Brabus 900 Rocket Edition из кроссовера Mercedes-Benz GLE Coupe создан по тому же рецепту, что и одноимённый внедорожник на базе «Гелика».

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Мотористы из Боттропа увеличили рабочий объём двигателя M 177 на 425 кубических сантиметров, заменили турбонагнетатели, поршни, шатуны, коленвал, загрузили новую прошивку и установили выхлопную систему из нержавейки. Итог — 900 лошадиных сил и 1250 Нм крутящего момента, но тяга ограничена электроникой на отметке 1050 Нм, чтобы достигнуть нужной надёжности.

Из других улучшений — фирменный аэродинамический обвес Brabus с компонентами из углепластика, иная калибровка пневмоподвески Airmatic (по умолчанию клиренс уменьшен на 2,5 саниметра), нестандартные углерод-керамические тормоза с перфорацией, а также кастомные диски BRABUS Monoblock диаметром 23 или 24 дюйма.

Салон первого кроссовера Brabus 900 Rocket Edition украшен вишнёвым хромом и алюминием, серой кожей, алькантарой и углеродным волокном, но клиенты могут выбрать для себя не столь эпатажный вариант. Внимание к деталям сохранится: Brabus способен поменять не только коврики, отделку кресел и руля, но и по максимуму персонализировать GLE Coupe.

Среди серийных кроссоверов по критерию разгона с места до 100 км/ч быстрейший Porsche Cayenne Turbo GT — он разменивает 100 километров в час за 3,3 секунды. Кросс-купе Mercedes-AMG GLE 63 S с пакетом Brabus 900 Rocket Edition проворнее на 0,1 секунды.

В свою очередь Lister Stealth может разогнаться до 314 километров в час, так что заявленные для «Брабуса» 330 километров в час — лучший результат с большим запасом, ведь Bentley Bentayga Speed (306 км/ч) или Lamborghini Urus (305 км/ч) далеко позади.