Lada Granta приобрела мощный двигатель

Отечественный седан Lada Granta пользуется высоким спросом на российском рынке.

Производители концерна АвтоВАЗ решили сделать автомобиль еще более востребованным, оснастив его мощным мотором. Теперь под капотом расположен 1,8-литровый 117-сильный агрегат. Вместе с ним работает пятиступенчатая механическая коробка передач или вариатор, а также передний привод.

За обновленную версию покупателям придется доплатить 100 тысяч рублей, оформив предварительный заказ у дилеров. Можно заказать более мощную Lada Granta в любом типе кузова. Доплатить при этом надо будет 35 000 рублей и подождать пять дней.

Стоимость прежней модификации остается неизменной. Базовая версия седана оснащена 1,6-литровым мотором. Его мощность 106 лошадиных сил. Приобрести ее можно без ожидания в любом дилерском центре марки.