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Lada Granta приобрела мощный двигатель

Car.ru
4 часа назад

Отечественный седан Lada Granta пользуется высоким спросом на российском рынке.

Lada Granta приобрела мощный двигатель
Фото: Car.ruCar.ru

Производители концерна АвтоВАЗ решили сделать автомобиль еще более востребованным, оснастив его мощным мотором. Теперь под капотом расположен 1,8-литровый 117-сильный агрегат. Вместе с ним работает пятиступенчатая механическая коробка передач или вариатор, а также передний привод.

За обновленную версию покупателям придется доплатить 100 тысяч рублей, оформив предварительный заказ у дилеров. Можно заказать более мощную Lada Granta в любом типе кузова. Доплатить при этом надо будет 35 000 рублей и подождать пять дней.

Стоимость прежней модификации остается неизменной. Базовая версия седана оснащена 1,6-литровым мотором. Его мощность 106 лошадиных сил. Приобрести ее можно без ожидания в любом дилерском центре марки.

Появление мощного двигателя обусловлено тем, что водители часто жаловались на недостаточную динамику, которой особенно не хватало во время загородных поездок.

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