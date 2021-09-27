Какой подержанный кроссовер особенно сложно продать

Выбирая на вторичном рынке автомобиль, покупатели особенно внимательно оценивают его техническое состояние. Для успешной продажи подержанных авто важны коррозионная стойкость кузова, износостойкость материалов салона, а также надежность агрегатов. Но есть и другие нюансы.

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Как рассказал эксперт журнала "За рулем" Сергея Зиновьев, из кроссоверов особенно плохо продаются премиальные модели с дорогими в обслуживании и мощными моторами. Среди лидеров – Mercedes-Benz М-класса, который выпускался с 2005 по 2011 год. Многих потенциальных владельцев отпугивает высокий транспортный налог на модификации с двигателями 272, 306 и 388 лошадиных сил. Еще одним фактором становятся большие "аппетиты" моторов.

Эксперт отмечает: владельцы Mercedes не единственные, которые могут столкнуться с серьезными трудностями в поиске покупателя. Аналогичная ситуация с Audi Q7. Тяжело находят новых хозяев подержанные BMW X5 и X6 с двигателями 249, 313, 381 и 450 лошадиных сил.