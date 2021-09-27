Может ли водитель отказаться от предложения пройти в машину ГИБДД

В Административном регламенте ГИБДД прописано, как должен вести себя сотрудник ДПС при общении с водителем. В документе приводится подробный алгоритм действий стража порядка после остановки транспортного средства.

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Сотрудник полиции имеет право предложить водителю покинуть салон своего автомобиля только в определенных ситуациях: если есть явные признаки, указывающее на то, что водитель пьян или находится в наркотическом опьянении, если нужно осмотреть авто или владельца.

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Возможно, сотруднику ДПС нужна помощь для участия в процедуре оформления документов в качестве понятого или для оказания содействия в устранении последствий ДТП. В этом случае он может обратиться к автовладельцу.

Машину остановят, а водителя попросят выйти, если авто требует немедленного устранения какой-либо неисправности. В эту же категорию входит нарушение правил перевозки грузов.

При стандартной проверке документов водитель может не покидать салон своего авто, не говоря уже о том, чтобы проследовать в транспортное средство сотрудников ДПС. После остановки автомобиля страж порядка подходит к нему с водительской стороны.

Сотрудник ГИБДД может пригласить водителя в патрульную машину для оформления процессуальных документов (например, для составления протокола об административном правонарушении или получения объяснения). Обычно полицейские предлагают пройти для этого в свою машину, если на улице идет дождь или снег.

Иногда подобное требование может быть использовано в качестве метода психологического давления. Но такое бывает редко, тем не менее знать об этом стоит.

Если речь идет об обычной проверке, то никакого взыскания за несогласие пройти в патрульную машину не последует. Другое дело, если водителя подозревают в управлении транспортом в нетрезвом состоянии. Здесь он обязан либо подышать в прибор, либо проследовать в больницу. Неповиновение в таких ситуациях будет поводом для составления протокола по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ.