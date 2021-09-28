Для Chevrolet Corvette готовят новую версию

Chevrolet Corvette в настоящее время доступен с базовой «восьмеркой» объемом 6,2 литра, которая развивает 502 лошадиные силы. Однако в скором времени гамма пополнится новой, «средней» версией с приставкой Z06: по неофициальным данным, такой Corvette приводит в движение 625-сильный мотор V8 5.5. Премьера новинки запланирована на 26 октября, а пока американская марка поделилась первой официальной фотографией Corvette Z06 без камуфляжа.
Судя по изображению, Corvette Z06 получит ряд внешних отличий от базовой модели. Так, новинку можно узнать по иному дизайну переднего обтекателя с воздухозаборником другой формы, боковым воздуховодам и новым накладкам на порогах. Предполагается, что опционально для купе предложат антикрыло, хотя на фотографии, распространенной Chevrolet, оно отсутствует.
Corvette Z06 предыдущего поколения комплектовался 659-сильным компрессорным мотором V8 объемом 6,2 литра, в то время как новому Z06 прочат 5,5-литровую атмосферную «восьмерку» меньшей мощности — 625 лошадиных сил. По конструкции этот агрегат близок к 4,2-литровому битурбомотору Blackwing от седана Cadillac CT6-V и способен раскручиваться до 9000 оборотов в минуту.
Пару 5,5-литровому V8 составит восьмидиапазонная автоматическая коробка передач, которую доработают с учетом более высокой мощности.
Помимо Z06, для Corvette также готовят версии ZR1, Zora и E-Ray. Первый из них, по слухам, станет 900-сильным гибридом и впервые в истории модели будет полноприводным. Его дебют запланирован на 2023 год. Спустя год после этого на рынок выйдет электрический Corvette E-Ray, а в 2025 году — экстремальная Zora с мотором, развивающим около 1000 лошадиных сил.