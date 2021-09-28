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Для Chevrolet Corvette готовят новую версию: первая фотография

Motor.ruиещё 1
42 минуты назад

Chevrolet Corvette в настоящее время доступен с базовой «восьмеркой» объемом 6,2 литра, которая развивает 502 лошадиные силы. Однако в скором времени гамма пополнится новой, «средней» версией с приставкой Z06: по неофициальным данным, такой Corvette приводит в движение 625-сильный мотор V8 5.5. Премьера новинки запланирована на 26 октября, а пока американская марка поделилась первой официальной фотографией Corvette Z06 без камуфляжа.

Для Chevrolet Corvette готовят новую версию
Фото: © Chevrolet© Chevrolet

Судя по изображению, Corvette Z06 получит ряд внешних отличий от базовой модели. Так, новинку можно узнать по иному дизайну переднего обтекателя с воздухозаборником другой формы, боковым воздуховодам и новым накладкам на порогах. Предполагается, что опционально для купе предложат антикрыло, хотя на фотографии, распространенной Chevrolet, оно отсутствует.

Corvette Z06 предыдущего поколения комплектовался 659-сильным компрессорным мотором V8 объемом 6,2 литра, в то время как новому Z06 прочат 5,5-литровую атмосферную «восьмерку» меньшей мощности — 625 лошадиных сил. По конструкции этот агрегат близок к 4,2-литровому битурбомотору Blackwing от седана Cadillac CT6-V и способен раскручиваться до 9000 оборотов в минуту.

Пару 5,5-литровому V8 составит восьмидиапазонная автоматическая коробка передач, которую доработают с учетом более высокой мощности.

Помимо Z06, для Corvette также готовят версии ZR1, Zora и E-Ray. Первый из них, по слухам, станет 900-сильным гибридом и впервые в истории модели будет полноприводным. Его дебют запланирован на 2023 год. Спустя год после этого на рынок выйдет электрический Corvette E-Ray, а в 2025 году — экстремальная Zora с мотором, развивающим около 1000 лошадиных сил.

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