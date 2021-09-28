Автомобилисты Тюмени отказались от основной альтернативы бензину

Тюменские автолюбители массово отказываются от установки газобаллонного оборудования (ГБО) на свои машины. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к одному из крупнейших автомобильных сообществ города. По его словам, это связано с резким ростом цен на газомоторное топливо.

«Сейчас газ на заправках стоит не меньше 30 рублей. Бензин — на 14 — 15 рублей дороже. Получается, что на бензине ездить дешевле. Потому что газ сжигается двигателем быстрее, а мощность мотора при его использовании — меньше. Так что водители, действительно, возвращаются к использованию традиционного топлива — бензина. А те, кто только собирался ставить ГБО — отказываются от этой идеи», — сообщил собеседник агентства.

Один из тюменских предпринимателей, который занимается установкой газобаллонного оборудования на автомобили, отметил, что среди тюменце спрос на ГБО действительно начал падать. «Не сказать, что были какие-то огромные очереди на установку ГБО, но многие из тех, кто записывался на установку оборудования, действительно, от записи отказываются. Причин своего отказа клиенты, как правило, не озвучивают. Но мы предполагаем, что это связано именно с ростом стоимости газа», — пояснил он URA.RU на условиях анонимности.