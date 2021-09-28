Где в России можно использовать всесезонные шины

С наступлением холодов водители задумываются о переходе на зимние шины, которые гарантируют эффективное торможение при низких температурах. Летняя резина отличается жесткостью состава, способствует отведению воды из пятна контакта. Но есть всесезонные шины, использование которых вызывает у автовладельцев ряд вопросов.

Необходимость в круглогодичных шинах продиктована климатическими условиями Западной Европы. В странах, где температура воздуха в холодный период редко опускается ниже нуля, в полноценной зимней резине необходимости нет. В таких условиях подойдет всесезонный вариант.

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Со временем универсальные шины, рассчитанные на круглогодичную эксплуатацию, появились и в северных странах. Производители добавляют к названиям всесезонных моделей приставки «All Seasons», «4 Seasons» и тому подобное.

Основное достоинство всесезонной резины заключается в экономии. Автовладельцу достаточно один раз установить шины и более не беспокоиться об их регулярной замене. Снимать покрышки нужно только для ремонта или балансировки.

Но далеко не все шины, заявленные как всесезонные, являются таковыми. Надписи «M+S» и «All Seasons» на боковине еще не гарантия того, что шины прошли испытание при низких температурах.

Всесезонная резина, которая рассчитана на эксплуатацию в зимний период, всегда имеет маркировку 3PMSF в виде снежинки внутри горы. Эти шины гарантированно прошли все необходимые испытания.

На протекторе присутствует продольное углубление для отведения воды. В отличие от летних шин, всесезонный вариант имеет ламели, раскрывающиеся при торможении и увеличивающие площади контакта с дорожным полотном.

Универсальные покрышки подходят далеко не всем водителям. Из-за мягкого состава в жару ухудшается управляемость авто. А при низких температурах всесезонные покрышки менее эффективны по сравнению со специализированными зимними шинами.