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Новая Lada Vesta разочарует тех, кто ждал серьезного рестайлинга

Российская Газета
2 часа назад

В сентябре 2021 года на заводе в Ижевске запустили пилотную сборку обновлённой Lada Vesta на новом оборудовании. Машины продолжают поступать в тольяттинский центр инжиниринга (НТЦ) на автовозах, и по пришествию одного из них появились подробности, которые могут разочаровать тех, кто ждал серьёзного рестайлинга.

Новая Lada Vesta разочарует некоторых автолюбителей
Фото: vk.com/club188649544vk.com/club188649544

Напомним, что по первоначальной информации, обновлённая Lada Vesta должна была получить новую оптику - более узкую, однако этого не произойдёт: "Правда, кто ждëт обновлëнный автомобиль, скорее всего, будут слегка разочарованы экстерьером. Каких-то революционных изменений не произошло. В частности, по размеру и конфигурации головной оптики", - пишет главный источник инсайдов по моделям Lada - группа Avtograd news.

Не совсем понятно, что подразумевается под формулировкой "конфигурация головной оптики": не будет полностью LED-фар или же внутренняя архитектура останется примерно такой же с поправкой на установку светодиодных элементов?

Ранее "РГ" публиковала фото салона обновлённой Lada Vesta, и здесь изменений гораздо больше: так, в топовых версиях модель может получить цифровую приборную панель и вертикальный планшет мультимедиа.

Выход автомобиля на рынок запланирован на 2022 год.

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