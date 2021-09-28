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Стартовали продажи Kia Rio 2022 года. Изменились логотип, оснащение и цены

Wroom.ru
2 часа назад

Рестайлинговый Kia Rio дебютировал в России осенью прошлого года, а теперь компания подготовила для машины ещё один набор обновлений. Автомобиль представили как «Rio 2022 модельного года».

Kia Rio 2022: изменились логотип, оснащение и цены
Фото: WroomWroom

Изменения, случившиеся с седаном и кросс-хэтчбеком, едва заметны. Во-первых, машины получили новый логотип марки: надпись-орнамент вместо прежнего овала с буквами. Во-вторых, у автомобилей для российского рынка появился ещё один цвет кузова — бежевый металлик.

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И, наконец, «продвинутая» медиасистема с восьмидюймовым экраном теперь устанавливается в «средней» комплектации Luxe (раньше её получали покупатели машин в более дорогом исполнении Style). Из-за новой медиасистемы «люксовый» Kia Rio подорожал сразу на 35 тысяч рублей. Остальные версии прибавили по 10 тысяч рублей.

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Самый простой седан Kia Rio с 1,4-литровым мотором в «пустой» комплектации Classic теперь стоит 929 900 рублей, а машина с 1,6-литровым мотором и чуть более богатым базовым оснащением обойдётся уже в 1 014 900 рублей. Цены на кросс-хэтчбек Kia Rio X начинаются с отметки 1 049 900 рублей.

Впрочем по рекомендованным ценам из прайс-листов купить автомобиль сейчас не получится: дилеры «накручивают» стоимость машин, пользуясь дефицитом на рынке. Несмотря на это Kia Rio остаётся самой популярной иномаркой в стране за восемь месяцев этого года в России продали 56 585 экземпляров модели.

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