Kia Rio 2022: изменились логотип, оснащение и цены

Рестайлинговый Kia Rio дебютировал в России осенью прошлого года, а теперь компания подготовила для машины ещё один набор обновлений. Автомобиль представили как «Rio 2022 модельного года».

Фото: Wroom Wroom

Изменения, случившиеся с седаном и кросс-хэтчбеком, едва заметны. Во-первых, машины получили новый логотип марки: надпись-орнамент вместо прежнего овала с буквами. Во-вторых, у автомобилей для российского рынка появился ещё один цвет кузова — бежевый металлик.

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Wroom

И, наконец, «продвинутая» медиасистема с восьмидюймовым экраном теперь устанавливается в «средней» комплектации Luxe (раньше её получали покупатели машин в более дорогом исполнении Style). Из-за новой медиасистемы «люксовый» Kia Rio подорожал сразу на 35 тысяч рублей. Остальные версии прибавили по 10 тысяч рублей.

Wroom

Самый простой седан Kia Rio с 1,4-литровым мотором в «пустой» комплектации Classic теперь стоит 929 900 рублей, а машина с 1,6-литровым мотором и чуть более богатым базовым оснащением обойдётся уже в 1 014 900 рублей. Цены на кросс-хэтчбек Kia Rio X начинаются с отметки 1 049 900 рублей.