Новый китайский электрический гиперкар обещает разгон до сотни за 1,9 секунды

Китайская фирма Farnova Automotive представила свою первую модель — электрический гиперкар Othello. По словам производителя, двухдверка способна разгоняться до сотни за 1,9 секунды, проезжать без подзарядки 600 километров и достигать максимальной скорости в 420 километров в час. Стоить такая машины будет 1,86 миллиона юаней, что соответствует 20,9 миллиона рублей. Начала производства запланировано на 2023 год, но тираж небольшой — всего 200 экземпляров.

Фото: © CarNewsChina © CarNewsChina

Новый гиперкар из Поднебесной — это детище бизнесмена Го Гэлина, владельца верфи Farnova Yacht. Как и Farnova Automotive, судостроительная компания находится в Шэньчжэне, причем помимо однокорпусников и катамаранов выпускает дома на колесах в стиле культовых американских Эйрстримов. Автомобильный бизнес Гэлин основал в 2019 году, и, по данным китайских СМИ, у фирмы есть соглашение о стратегическом партнерстве с небезизвестной Qiantu Motors.

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Последняя тоже прославилась благодаря электромобилям. Дебютная модель Qiantu K50 вышла на рынок в 2018-м, и даже успешно продавалась — но сейчас компания переживает не лучшие времена. Между тем по слухам, именно на шасси K50 базируется Farnova Othello, хотя ни внешне, ни технически машины не пересекаются. Так, у K50 было два электромотора с комбинированной отдачей 380 сил и 580 Нм, Отелло же заметно мощнее.

Для гиперкара заявлены 1835 сил и 12 000 Нм (скорее всего, величина момента указана на колесах, с учетом передаточного числа редукторах). Емкость батареи производства шведской Northvolt — 75 киловатт-часов. Без подзарядки Othello якобы проезжает 600 километров, а на разгон до ста тратит 1,9 секунды, как Czinger 21C. С места до 300 километров в час купе ускоряется за 8,5 секунды (уровень Hennessey Venom F5). Максимальная скорость — 420 километров в час.