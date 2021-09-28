Почему автосалоны перестали продавать новые автомобили за наличные?

В последнее время покупка нового авто в салоне весьма усложнилась. Дилеры изворачивается как ужи на сковородке, но стараются уговорить клиента купить машину в кредит.

При этом продавать автомобиль за наличные они категорически не хотят. Заманивая клиента различными скидками, дилеры склоняют покупателей к оформлению кредита. А тут вам и дополнительные опции, а также страховка. На всем хитроумные менеджеры получают навар. А вот владельцу нового авто приходится несладко.

Поэтому, если вы не хотите связываться с замысловатыми схемами автодилеров, лучше отыщите автомобильный салон, где готовы работать с клиентом на взаимовыгодных условиях.