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Почему автосалоны перестали продавать новые автомобили за наличные?

Car.ru
4 часа назад

В последнее время покупка нового авто в салоне весьма усложнилась. Дилеры изворачивается как ужи на сковородке, но стараются уговорить клиента купить машину в кредит.

Почему автосалоны перестали продавать новые автомобили за наличные?
Фото: Car.ruCar.ru

При этом продавать автомобиль за наличные они категорически не хотят. Заманивая клиента различными скидками, дилеры склоняют покупателей к оформлению кредита. А тут вам и дополнительные опции, а также страховка. На всем хитроумные менеджеры получают навар. А вот владельцу нового авто приходится несладко.

Поэтому, если вы не хотите связываться с замысловатыми схемами автодилеров, лучше отыщите автомобильный салон, где готовы работать с клиентом на взаимовыгодных условиях.

Конечно, можно схитрить и самому. Взять машину в кредит, а на следующий день погасить его полностью. Важно прочитать кредитный договор очень внимательно. Чтобы никакие "подводные камни" не омрачили радость покупки.

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