Не хуже новых: топ-5 подержанных кроссоверов за 1,5 млн рублей

Для покупки автомобиля 1,5 млн рублей – не самый скромный бюджет. На эти деньги реально приобрести новый кроссовер, однако вряд ли он будет среднеразмерным. Поэтому автоэксперты составили список хороших по характеристикам машин на вторичном рынке, которые ничем не уступают новым.

Фото: ©Hyundai ©Hyundai

Nissan Murano

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Это классический представитель сегмента среднеразмерных SUV с претензией на "премиум". За 1,5 млн рублей можно приобрести рестайлинговые Murano II поколения (Z51) с 249-сильным V6, вариатором Xtronic CVT, мягкой подвеской, жестким кузовом и системой полного привода All Mode 4×4 i. Чаще всего это шести-восьмилетние варианты с пробегом 90-220 тыс. км. Фишка Nissan Murano – покрытие кузова с самовосстанавливающимся защитным слоем Scratch Shield paint.

Hyundai Santa Fe

В поле внимания автоэкспертов – кроссоверы III поколения, которые появились в 2012 году. В Hyundai Santa Fe автопроизводитель совместил передовое качество исполнения, современную "начинку", комфорт и безопасность. До 1,5 млн рублей представлены автомобили с пробегом от 63 до 175 тыс. км. Чаще всего это "автоматические" машины, представленные с двумя типами моторов – 2,4-литровым бензиновым Theta II на 175 л. с. и 2,2-литровым дизелем R 2.2 VGT на 197 л. с.

Volkswagen Touareg

Разброс цен на II генерацию этого среднеразмерного SUV довольно большой – от 1,2 до 2,3 млн рублей, однако предложений в районе 1,5 млн достаточно. Это автомобили с пробегом 63-260 тыс. км с бензиновыми моторами 3,6 л (249 л. с.), либо дизельные 3 л (204 л. с. с "автоматом"), пишет 110km.

Infiniti FX

Эти автомобили II поколения с заводским индексом S51 претерпели в 2012 году легкий фейслифтинг. У Infiniti FX комфортный уютный салон с качественными материалами отделки и богатым оснащением. Автомобиль оснащен либо бензиновым 3,7-литровым 333-сильным V6 для версии FX37, либо 3-литровым 238-сильным турбодизелем (V9X Engine) для FX 30d. За 1,5 млн рублей можно найти восьми-девятилетние версии с пробегом до 260 тыс. км.

Land Rover Freelander

За 1,3-1,5 млн на вторичном рынке представлены подержанные Freelander образца 2013-2014 годов выпуска в их II рестайлинговом поколении. У таких автомобилей пробег от 86 до 210 тыс. км. На продажу обычно выставлены полноприводные машины с 2,2-литровым 150-сильным дизелем, реже – бензиновые версии с мотором 2 л и 240 л. с. Freelander оснащен модными светодиодными элементами, системой полного привода с функцией адаптации к дорожным условиям двигателя, подвески и КП. Также в любой момент можно выбрать оптимальный режим для движения.