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Honda Passport получил версию для бездорожья

Автостат
3 часа назад

Компания Honda представила обновленную версию большого кроссовера Passport, выпущенного три года назад – осенью 2018 года. Автомобиль получил измененную внешность, а также модификацию для бездорожья под названием TrailSport.

Honda Passport получил версию для бездорожья
Фото: HondaHonda

Как пишет портал Autonews.ru, от предшественника обновленный Honda Passport можно отличить по другой радиаторной решетке, бамперами и модернизированной оптике с L-образными элементами диодных дневных ходовых огней.

Что касается варианта TrailSport, то он получил модернизированное шасси с увеличенной на 10 мм колеей, особую решетку радиатора, дополнительную защиту нижней части кузова, 18-дюймовые колеса и особое оформление интерьера. Чуть позже автомобиль станет доступен с подвеской со специальными настройками для бездорожья и увеличенным клиренсом, а также с внедорожными покрышками.

Обновленный Honda Passport по-прежнему оснащен 3,5-литровым бензиновым атмосферным мотором V6, развивающим 283 л.с. и 355 Нм крутящего момента. Агрегат работает в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода с функцией интеллектуального распределения тяги.

В США продажи обновленного Honda Passport начнутся через несколько месяцев, цены на новинку пока не объявлены. В дальнейшем версии под названием TrailSport получат и другие модели японской марки, в том числе кроссоверы Honda CR-V, HR-V, Pilot, Passport, а также пикап Ridgeline.

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