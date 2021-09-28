Honda Passport получил версию для бездорожья

Компания Honda представила обновленную версию большого кроссовера Passport, выпущенного три года назад – осенью 2018 года. Автомобиль получил измененную внешность, а также модификацию для бездорожья под названием TrailSport.

Фото: Honda Honda

Как пишет портал Autonews.ru, от предшественника обновленный Honda Passport можно отличить по другой радиаторной решетке, бамперами и модернизированной оптике с L-образными элементами диодных дневных ходовых огней.

Что касается варианта TrailSport, то он получил модернизированное шасси с увеличенной на 10 мм колеей, особую решетку радиатора, дополнительную защиту нижней части кузова, 18-дюймовые колеса и особое оформление интерьера. Чуть позже автомобиль станет доступен с подвеской со специальными настройками для бездорожья и увеличенным клиренсом, а также с внедорожными покрышками.

Обновленный Honda Passport по-прежнему оснащен 3,5-литровым бензиновым атмосферным мотором V6, развивающим 283 л.с. и 355 Нм крутящего момента. Агрегат работает в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода с функцией интеллектуального распределения тяги.