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Британцы раскупают Lada Niva по цене под 2 млн рублей

Газета.Ru
2 часа назад

Внедорожники Lada Niva Legend пользуются значительным спросом в Великобритании: ввозимые в страну малыми партиями автомобили раскупаются буквально «с колес»,сообщают «Автоновости дня».

Британцы раскупают Lada Niva «с колес» по цене под 2 млн рублей
Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В частности, очередная поставка из семи автомобилей Lada Niva, прибывшая в Дувр (портовый город в графстве Кент) 27 июля, была полностью распродана уже к началу августа. Вторая партия российских внедорожников прибыла в Великобританию несколько дней назад.

В Великобритании Lada Niva, ввозимые частными импортерами, стоят значительно дороже, чем в России: базовая версия Niva Legend стоит там £17,3 тыс. (около 1,7 млн), максимально оснащенная — £19,4 тыс. ( 1,9 млн).

Автомобили Lada Niva Legend ввозятся в Великобританию в частном порядке. Кроме того, по местным законам каждой из этих машин требуется получить аналог российского Одобрения типа транспортного средства — пройти Individual Approval Test.

Официальные поставки Lada в Европу прекращены весной 2020 года из-за ужесточившихся там экологических требований.

Бортжурнал,Lada,
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