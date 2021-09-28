Британцы раскупают Lada Niva «с колес» по цене под 2 млн рублей

Внедорожники Lada Niva Legend пользуются значительным спросом в Великобритании: ввозимые в страну малыми партиями автомобили раскупаются буквально «с колес»,сообщают «Автоновости дня».

Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости» Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В частности, очередная поставка из семи автомобилей Lada Niva, прибывшая в Дувр (портовый город в графстве Кент) 27 июля, была полностью распродана уже к началу августа. Вторая партия российских внедорожников прибыла в Великобританию несколько дней назад.

В Великобритании Lada Niva, ввозимые частными импортерами, стоят значительно дороже, чем в России: базовая версия Niva Legend стоит там £17,3 тыс. (около 1,7 млн), максимально оснащенная — £19,4 тыс. ( 1,9 млн).

Автомобили Lada Niva Legend ввозятся в Великобританию в частном порядке. Кроме того, по местным законам каждой из этих машин требуется получить аналог российского Одобрения типа транспортного средства — пройти Individual Approval Test.