Lada Baltic – советский автомобиль с финским характером

ВАЗ-2109 советский переднеприводный автомобиль, который выпускали на Волжском автозаводе в течение 17 лет. Машина была очень востребованной и популярной не только на родине, но и за рубежом. На финском заводе Valmet Automotive в течение двух лет выпускали Lada Samara Baltic.

Фото: Car.ru Car.ru

Для сборки финны выбрали одну модель — ВАЗ-21093 с двигателем 2111, который соответствовал актуальным на тот момент нормам ЕВРО-2. Финны выпускали качественный продукт, сварные швы маскировали так, чтобы автомобиль выглядел более эстетично. Опытные автовладельцы сразу замечали, что кузов машины покрашен не на АвтоВАЗе.

На финском заводе выпускали две версии авто: L и более оснащенную GL, которая внешне отличалась от первой версии. Бампер был округлой формы, иной вид приняла радиаторная решетка. «Девятка» выглядела свежо и современно для того времени.

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Салон отделали качественным пластиком, провели шумоизоляционную обработку, сиденья обтянули велюром. На отдельных экземплярах присутствовали декоративные вставки под дерево, как это было на Мерседесах того времени.

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Главной гордостью салона стал руль от Volkswagen с подушкой безопасности. Автомобиль предлагался в пяти вариантах окраски. Финскую версию снабдили инжекторным силовым агрегатом мощностью 70 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля достигала 156 км/ч, а до 100 км/ч он разгонялся за 12,5 секунды.