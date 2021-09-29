Что будет с ценами на автомобили в октябре

Большинство автобрендов, представленных на российском рынке, пока не запланировали повышения цен с 1 октября, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дилеров. Исключением стал китайский Haval, который уже объявил о грядущем подорожании кроссоверов, и еще несколько марок. В целом же осенью цены продолжат расти на 1-2 процента в месяц, прогнозируют эксперты, а стабилизируется ситуация только в следующем году, когда дефицит новых автомобилей сойдет на нет.

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По сравнению с первым полугодием нынешнего года рост цен уже замедлился, однако в августе они дорожали примерно в том же темпе, что и в сентябре. Положительную динамику эксперты объясняют, в том числе, укреплением рубля по отношению к евро.

За сентябрь в России успели подорожать автомобили 23 автобрендов, включая отечественные Lada и УАЗ, которые подняли цены на весь модельный ряд. Ожидается, что в октябре ситуация на рынке будет чуть спокойнее, но машины продолжат расти в цене.

Так, увеличить стоимость своих кроссоверов собирается китайский Haval, который менял прайс-листы в августе. По данным дилеров, на два процента увеличится цена автомобилей Volvo, Fiat и коммерческих Ford, а Audi и ключевые модели Toyota подорожают на 2-3 процента. Кроме этого, Hyundai планирует поднять цены на 20-30 тысяч рублей. Корректировка ценников ожидается и у Nissan, правда, пока неизвестно, на сколько подорожают машины японской марки.