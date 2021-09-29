Subaru показала на видео свой первый электрокроссовер Solterra

Компания Subaru совместно с Toyota разработала электрический кроссовер, который получил название Solterra. Японская марка поделилась первым тизерным роликом, посвященным новинке: в нем раскрыли не только экстерьер модели, но и продемонстрировали интерьер. В частности, показали матричную оптику, состоящую из нескольких блоков, два коротких спойлера на пятой двери и изогнутую центральную консоль, переходящую в планшет мультимедийной системы. Subaru Solterra ожидается в продаже в следующем году.

Фото: © Subaru © Subaru

В числе особенностей дизайна Solterra — задние фонари в виде бумерангов, спойлеры, разнесенные по бокам верхней кромки пятой двери, и черные глянцевые детали в экстерьере. Центральное место в салоне занимает панель, в верхней части которой расположен дисплей информационно-развлекательной системы, а в нижней — тачпад, набор сенсорных кнопок и селектор трансмиссии.

В целом же облик серийного электромобиля вдохновлен концепт-каром Toyota bZ4X, который показали ранее в этом году.

В основе Solterra лежит «тойотовская» платформа e-TNGA. По предварительным данным, новинку предложат с двухмоторной силовой установкой, мощность которой в компании пока не раскрывают. Пока известно только то, что узлы и агрегаты электрокара от Subaru будут унифицированы с аналогичной моделью Toyota.

Упомянутый Toyota bZ4X, помимо бортового аккумулятора, оснащался солнечными батареями, однако этот элемент, по всей видимости, серийным электрокарам не достанется.