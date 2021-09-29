Lada Elantrie: «Нива» с немецким электромотором

Lada 4х4 к Hyundai Elantra никакого отношения не имеет. Elantrie – немецкая компания, которая получила патент на электрификацию автомобилей. Новая система была опробована на Volkswagen Golf 3 и 4 поколений.

Теперь предложена Lada 4x4 на электротяге.

Стоимость переделки составила всего 2 800 евро, теперь Lada Elantrie больше не выбрасывает в атмосферу ни грамма СО2. Ее коленчатый вал вращает электромотор, работающий от литий-железо-фосфатной батареи, которая появилась на месте бензобака.

В машине в соответствии с патентом DE 10 2012 024 796 В4 оставлен блок цилиндров, с которого были сняты головка, шатуны и поршни. Вращение передается через цепной привод.

Car.ru

Стоит отметить, что электромотору в такой системе приходится крутить совершенно ненужный коленчатый вал, а также обеспечивать его смазкой, тянуть солидный, но лишний вес самого блока цилиндров.