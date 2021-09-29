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Lada Elantrie: «Нива» с немецким электромотором

Car.ru
3 часа назад

Lada 4х4 к Hyundai Elantra никакого отношения не имеет. Elantrie – немецкая компания, которая получила патент на электрификацию автомобилей. Новая система была опробована на Volkswagen Golf 3 и 4 поколений.

Lada Elantrie: «Нива» с немецким электромотором
Фото: Car.ruCar.ru

Теперь предложена Lada 4x4 на электротяге.

Стоимость переделки составила всего 2 800 евро, теперь Lada Elantrie больше не выбрасывает в атмосферу ни грамма СО2. Ее коленчатый вал вращает электромотор, работающий от литий-железо-фосфатной батареи, которая появилась на месте бензобака.

В машине в соответствии с патентом DE 10 2012 024 796 В4 оставлен блок цилиндров, с которого были сняты головка, шатуны и поршни. Вращение передается через цепной привод.

Car.ru

Стоит отметить, что электромотору в такой системе приходится крутить совершенно ненужный коленчатый вал, а также обеспечивать его смазкой, тянуть солидный, но лишний вес самого блока цилиндров.

Однако сама переделка получилась максимально простой с точки зрения изготовления дополнительных деталей и узлов.

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