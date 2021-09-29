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Запотевают стекла автомобиля: причины и способы решения проблемы

Профиль
3 часа назад

Запотевшие стекла автомобиля могут показаться безобидной проблемой только на первый взгляд. Однако это явление довольно опасно, так как оно ухудшает обзор водителя и может спровоцировать ДТП. Автоэксперты рассказали об основных причинах появления проблемы, а также о способах ее решения.

Потеют стекла: причины и способы решения проблемы
Фото: ©Shutterstock/Fotodom©Shutterstock/Fotodom

Проблема с ковриками

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При запотевании стекол автомобиля в первую очередь нужно проверить коврики. Дело в том, что в непогоду под ними может скапливаться вода, которая испаряется и в итоге образует конденсат на окнах. Поэтому важно своевременно очищать коврики, особенно это актуально для осенне-зимнего периода. Решению проблемы способствует и использование впитывающих ковриков.

Замена салонного фильтра

Салонный фильтр важно своевременно менять, в противном случае он начинает пропускать влагу, что приводит к появлению конденсата. Если не устранить первопричину запотевания стекол, протирание окон и проветривание салона помогут только временно.

Герметичность отопительной системы

Сильное запотевание стекол автомобиля может спровоцировать утечка рабочей жидкости из отопительной системы. Помимо этого, водитель и пассажиры рискуют здоровьем из-за распространения паров антифриза или тосола. Обнаружить проблему довольно просто – при включении печки на лобовом стекле начинает образовываться маслянистая пленка.

Проветривание салона перед парковкой

Перепад температуры в салоне автомобиля также может привести к появлению конденсата. Чтобы этого избежать, перед тем как поставить автомобиль на стоянку, следует открыть двери на 15-20 секунд и дать теплому воздуху выйти наружу, пишет Тарантас Ньюс.

Защитная пленка

Существует специальная влагоотталкивающая пленка, которая не позволяет стеклам запотеть. Если в автомобиле нет вышеперечисленных проблем, такой способ будет надежно защищать от запотевания стекол.

Правильное использование кондиционера

Система кондиционирования во время работы сушит воздух, поэтому ее нужно использовать для снижения влажности в автомобиле. Во время движения следует направлять потоки воздуха с включенным кондиционером на стекла – это будет препятствовать образованию конденсата и понижать уровень влажности воздуха.

Запотевание стекол в автомобиле – очень частое явление, особенно в холодное время года. Ранее Profile.ru писал о других причинах этой проблемы и о способах ее решения.

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