У Peugeot Expert появилась бизнес-версия в России

Российский офис Peugeot объявил о старте продаж новой версии Expert для бизнеса: автомобиль с удлиненной колесной базой вмещает до восьми человек, а пассажирский отсек выполнен из трехцветного формованного пластика с интегрированными подстаканниками и пластиковыми нишами для хранения. Новинку предложат с передним либо подключаемым полным приводом, механической или автоматической коробкой передач. Цены на бизнес-версию Peugeot Expert на конец сентября варьируются от 2 609 000 до 3 079 000 рублей.

Переоборудованием фургона занимается российская компания «Автодом» в Ульяновске. В салоне предусмотрены индивидуальные сиденья с мягкой обивкой из искусственной кожи с возможностью регулировки спинки и подголовника. Кресла расположены друг напротив друга, а между ними встроен раскладывающийся столик. Под потолком установили три светодиодных плафона и шесть дефлекторов для подачи охлажденного воздуха от дополнительного контура кондиционера мощностью три киловатта, который находится в задней части автомобиля.

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Для напольного покрытия используется ковролин, а по периметру кузова установлены безопасные закаленные стекла с шелкографией. Термо- и шумоизоляция такого Expert выполнены из изолона.

Двигатель — двухлитровый дизель мощностью 150 лошадиных сил, который может работать как с шестиступенчатой механической коробкой передач, так и с шестидиапазонным автоматом. Можно выбрать один из двух типов привода: передний или подключаемый полный.

В список стандартного оснащения включены импульсные электростеклоподъемники со стороны водителя и переднего пассажира, зеркала заднего вида с электрорегулировками и обогревом, датчик температуры, антиблокировочная система с функцией распределения тормозных усилий, система динамической стабилизации и антипробуксовочная система, а также передние фронтальные подушки безопасности и многослойное шумоизоляционное лобовое стекло.