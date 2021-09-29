Как за один вечер устранить шум шипованной резины

Подготавливая автомобиль к эксплуатации зимой, многие автолюбители делают это заблаговременно. Но шипованная резина неприятно гремит, создавая дополнительный шум в салоне автомобиля. Ниже мы расскажем, как за несколько часов можно избавиться от шума, потратив при этом совсем немного денег.

Для того чтобы выполнить шумоизоляцию колёсных арок, необходимо произвести несколько операций.

Для начала нужно демонтировать колеса и пластиковые локеры. После этого следует качественно вымыть колесные арки и нанести на них шумоизолирующий материал. Снаружи, арки покрывают резинобитумной мастикой. На вымытые локеры наносим виброизоляцию.

После проделанных манипуляций, шум от шипов в салоне авто будет существенно снижен.

Для того чтобы посторонние шумы вообще не проникали в салон автомобиля, требуется проведение дополнительной шумоизоляции всего кузова машины.