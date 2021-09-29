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Как устранить шум шипованной резины за один вечер?

Car.ru
1 час назад

Подготавливая автомобиль к эксплуатации зимой, многие автолюбители делают это заблаговременно. Но шипованная резина неприятно гремит, создавая дополнительный шум в салоне автомобиля. Ниже мы расскажем, как за несколько часов можно избавиться от шума, потратив при этом совсем немного денег.

Как за один вечер устранить шум шипованной резины
Фото: Car.ruCar.ru

Для того чтобы выполнить шумоизоляцию колёсных арок, необходимо произвести несколько операций.

Для начала нужно демонтировать колеса и пластиковые локеры. После этого следует качественно вымыть колесные арки и нанести на них шумоизолирующий материал. Снаружи, арки покрывают резинобитумной мастикой. На вымытые локеры наносим виброизоляцию.

После проделанных манипуляций, шум от шипов в салоне авто будет существенно снижен.

Для того чтобы посторонние шумы вообще не проникали в салон автомобиля, требуется проведение дополнительной шумоизоляции всего кузова машины.

А приведенный выше способ будет полезен только для защиты от шума шипов зимней резины.

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