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Электрический Ford провалил "лосиный тест". У него один из худших результатов

Российская Газета
2 часа назад

Ford Mustang Mach-E, пройдя "лосиный тест", полностью оправдал своё название: он скакал, как дикая лошадь, которую заарканил ковбой.

Электрический Ford провалил "лосиный тест"
Фото: © km77 / YouTube.com© km77 / YouTube.com

Видео с тестом опубликовал YouTube-канал Teknikens Värld. Минимальная скорость Mustang Mach-E в испытании - 68 км/ч, но даже на ней задняя часть кроссовера идёт юзом и сбивает конусы. Аналогичная картина повторяется на скорости 70 км/ч, а при попытке 72 км/ч электрический Ford и вовсе вылетел за пределы импровизированной трассы.

Для сравнения журналисты взяли Tesla Model Y, которая без проблем прошла змейку, разогнавшись до 75 км/ч, неплохо справился с "лосиным тестом" Hyundai Ioniq 5, который не сбил конусы на 72 км/ч.

Таким образом, Ford Mustang Mach-E показал один из худших результатов по итогам тестов. Правда, авторы видео не сказали, на какой скорости электрокроссоверу всё-таки удалось проехать трассу, не зацепив ни одного конуса, поэтому пока в антирейтинге лидер не меняется - это гибридный Toyota RAV4, который смог пройти испытание лишь на 63 км/ч.

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