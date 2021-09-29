Электрический Ford провалил "лосиный тест"

Ford Mustang Mach-E, пройдя "лосиный тест", полностью оправдал своё название: он скакал, как дикая лошадь, которую заарканил ковбой.

Фото: © km77 / YouTube.com © km77 / YouTube.com

Видео с тестом опубликовал YouTube-канал Teknikens Värld. Минимальная скорость Mustang Mach-E в испытании - 68 км/ч, но даже на ней задняя часть кроссовера идёт юзом и сбивает конусы. Аналогичная картина повторяется на скорости 70 км/ч, а при попытке 72 км/ч электрический Ford и вовсе вылетел за пределы импровизированной трассы.

Для сравнения журналисты взяли Tesla Model Y, которая без проблем прошла змейку, разогнавшись до 75 км/ч, неплохо справился с "лосиным тестом" Hyundai Ioniq 5, который не сбил конусы на 72 км/ч.