Tesla предъявила клиенту иск на 56 миллионов рублей за критику в соцсетях

Tesla подала в суд на своего бывшего клиента из Китая по имени Хан Чао, который негативно отзывался об американской марке в Сети. Об иске «Теслы», сумма которого составляет 5,05 миллиона юаней (56,2 миллиона рублей) стало известно из документов, которые китаец опубликовал в местной соцсети Weibo. Это не первый конфликт сторон: до этого Хан Чао выиграл иск против Tesla на миллион юаней за продажу заведомо дефектного электрокара.

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Как сообщает South China Morning Post, в мае 2019 года Хан Чао приобрел у Tesla подержанную Model S. На сайте утверждалось, что автомобиль не участвовал в авариях и не имеет никаких серьезных повреждений, однако уже через пару месяцев электрокар начал издавать странные звуки и внезапно выключился прямо на дороге. В ответ на жалобу Чао Tesla предложила заменить дефектные детали, но предоставлять ему новый автомобиль отказалась.

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Хан отправил Tesla на оценку третьей стороне, которая обнаружила признаки ДТП: следы резки и сварки на боковых панелях. В итоге клиент решил подать в суд. Адвокаты Tesla отрицали факт мошенничества и заявляли, что авария была незначительной, однако суд признал, что предоставление этой информации могло повлиять на решение Чао купить Model S, и встал на сторону истца.

Производителя обязали выплатить покупателю миллион юаней: сюда вошла стоимость электрокара, а также компенсация на сумму, в три раза превышающую цену Tesla.

Однако на этом тяжба не закончилась. После выплаты китайское подразделение Tesla подало встречный иск против Хан Чао уже на 5,05 миллиона юаней. Мужчину обвинили в клевете и нанесении ущерба репутации компании: в соцсетях он не раз называл Tesla «шарлатанами» и «мусорной компанией», которая занимается мошенничеством. Это способствует формированию отрицательного имиджа компании, говорится в иске. Причем Tesla требует от Чао не только материальной компенсации этого ущерба, но и публичных извинений.

«Даже если я являюсь жертвой, я не могу сказать о вас плохого слова и должен выплатить пять миллионов в качестве компенсации?», – написал Хан в Weibo в ответ на обвинение.