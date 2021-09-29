Автомобили до 500 тысяч рублей: почему их надо проверять

Чего боится любой покупатель автомобиля с пробегом? Правильно — обмана. Рассказываем, как можно обезопасить себя от нечестных продавцов, а заодно учимся проверять историю автомобилей.

На рынке большое количество машин со скрученным пробегом. А это означает, что покупатель «секонд-хэнда» имеет большие шансы купить вовсе не тот товар, который ему предлагают. Например, это может быть машина с сильно изношенным двигателем или коробкой передач. И ремонт в некоторых случаях может стоить дороже самого автомобиля!

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По счастью сейчас в России можно узнать полную историю автомобиля. Например, благодаря отчетам базы «Автотека» можно выяснить использовалась ли машина в такси или каршеринге, какой ремонт осуществлялся, был ли скручен пробег и многое другое.

Давайте вместе с сервисом “Автотека” проверим несколько автомобилей, которые продаются на вторичном рынке. И найдем достойные машины стоимостью до 500 тысяч рублей. А заодно научимся правильно читать отчеты и обращать внимание на важные вещи.

Porsche Cayenne за 260 тысяч рублей

Cayenne 2004 года с 340-сильным двигателем всего за 260 тысяч рублей? Вот это удача! Причем, не битый. И, как пишет продавец, «машина на ходу, мотор работает ровно». Цена настолько привлекательная, что всего за несколько дней объявление просмотрели почти 12 тысяч человек! Кажется, что надо брать... К тому же продавец уверяет, что у этой машины было всего два владельца, а пробег всего 222 тысячи километров. Для поршевского V8 – это совсем немного.

Но, прежде чем хватать этот вкуснейший сыр, давайте сделаем проверку в «Автотеке». Неспроста, видимо, продавец пишет в объявлении: «Без торга и лишних вопросов!». Вопросы его могут сильно расстроить.

А еще у этого Porsche Cayenne было вовсе не два владельца, как пишет продавец. Данные «Автотеки» говорят, что их было аж 10! Причем, если первый ездил на автомобиле долго (больше 4 лет), то большинство остальных старались от него избавиться уже через несколько месяцев после покупки. Очень подозрительно.

Другие интересные данные всплывают, если мы изучим историю эксплуатации. Еще 19 февраля 2016 года Cayenne проходил техосмотр и тогда пробег у машины был 250 тысяч километров. Есть данные и о других ТО, которые подтверждают, что еще в прошлом году пробег был 319 тысяч. Однако сейчас заявлено, что машина прошла 222 тысячи

Вывод: машина к покупке не рекомендована. После проверке в «Автотеке» стало ясно, что заплатив 260 тысяч вы получите не Porsche Cayenne, а одну головную боль. Кстати, “Рамблер.Авто” совместно с “Автотекой” дарят читателям промокод AUTOTEKA30 на 30% скидку при заказе отчета!

«Автотека»

«Автотека»

Peugeot 308: когда год выпуска не столь важен

Этому «Пежо» уже 11 лет, и за него просят 500 000 рублей. Для своего возраста цена немалая. Видимо, дело в пробеге, ведь продавец уверяет, что автомобиль прошел всего 69 900 км. То есть чуть больше 6 тысяч километров за год? Возможно ли такое? Выглядит как-то подозрительно

Тратим 79 рублей и заказываем на «Автотеке» проверку. И оказываемся приятно удивлены. Сначала смотрим на ограничение и розыск — все чисто, затем на ДТП — их нет. «Автотека», правда, заботливо нас предупреждает, что у машины было три владельца, но при анализе данных никаких странностей не видим — предыдущие хозяева ездили на машине по много лет. Мало того, имеются данные о пройденном ТО и сервисном обслуживании.

Нынешний хозяин владеет Peugeot 308 всего 4 месяца и продает ее. Это немного смущает, но продавец уверяет, что ему дали служебную машину (ну что ж, такое бывает). Осталось только посмотреть на пробег Да и тут все чисто. Судя по данным из отчета и станций техосмотра пробег действительно честный.

Вывод: на первый взгляд казалось, что этот Peugeot имеет скрученный пробег. Однако проверка на «Автотеке» показала, что машина «честная». Можно звонить продавцу, договариваться о встрече (только не забудьте перед покупкой проверить машину на сервисе). Кстати, “Рамблер.Авто” совместно с “Автотекой” дарят читателям промокод AUTOTEKA30 на 30% скидку при заказе отчета!

«Автотека»

«Автотека»

Ford Focus с минимальным пробегом

А вот еще одна интересная машина: Ford Focus универсал 2011 года, всего три владельца, пробег смешные 49 тысяч. И, главное, цена — 299 тысяч рублей! Почти на 200 тысяч дешевле Peugeot 308, который был вполне достойным вариантом. Быть может, и Focus порадует?

Заказываем отчет «Автотеки» и многое становится ясно — автомобиль находится в залоге. Но даже если проблемы юридического характера и будут решены, то беспристрастный отчет все-равно говорит, что этот Ford опасен.

Например, первым его владельцем на протяжении 4 лет и 10 месяцев было юридическое лицо. Далее смотрим в записи об истории эксплуатации и понимаем, что только за первый год своей жизни машина прошла 108 тысяч километров! Далее, правда, сведений о пробеге нет (видимо, машина обслуживалась уже не у официального дилера), но с высокой долей вероятности на “Форде” продолжили активно ездить. Хотя в объявлении указано всего 49 тысяч Ну как не стыдно? Да и сведения о крупной аварии, которая случилась в 2012 году, в отчете тоже присутствуют.

Вывод: Отчет «Автотеки» ясно дал понять, что этот Ford Focus повидал на своем веку немало. Покупать опасно. Кстати, “Рамблер.Авто” совместно с “Автотекой” дарят читателям промокод AUTOTEKA30 на 30% скидку при заказе отчета.

«Автотека»

«Автотека»

Lada с честным пробегом

При просмотре объявлений эта Lada Granta 2016 года привлекла наше внимание благодаря фотографиям: машина выглядит очень аккуратно. Да и описание тоже интересное: «если вы уже посмотрели минимум 5 машин и ваши нервы от автохлама закончились — приезжайте, останетесь довольны». Смущала только цена — 455 тысяч за пятилетнюю «Гранту»?

Смотрим «Автотеку» и видим, что с машиной все в порядке. Отчет сразу показывает потенциально проблемные места: период последнего владения меньше 1 месяца. Но продавец сам объясняет: якобы, машина переоформлялась внутри семьи (это потом можно будет легко проверить). Но для нас важно, что юридических проблем нет, ДТП не зафиксировано, да и пробег, похоже, не скручивали. А для подержанных автомобилей марки Lada это редкость.

Вывод: если вы хотите купить “Гранту”, то эта будет неплохим вариантом. Отчет “Автотеки” показал, что можно звонить продавцу и договариваться об осмотре. Кстати, “Рамблер.Авто” совместно с “Автотекой” дарят читателям промокод AUTOTEKA30 на 30% скидку при заказе отчета.

«Автотека»