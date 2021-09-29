Ищем кроссоверы с автоматом (и учимся находить проблемные машины)

За последние 10 лет спрос на новые кроссоверы и внедорожники в России вырос вдвое. По данным аналитической компании JATO Dynamics, если в начале прошлого десятилетия такие машины выбирали лишь 24% покупателей, то сейчас — почти половина. Да и на вторичном рынке подержанные кроссоверы раскупаются быстро. И некоторые продавцы пользуются этим и пытаются ввести в заблуждение покупателей.

Давайте вместе посмотрим несколько объявлений о продаже кроссоверов с полным приводом, а затем проверим их на сервисе «Автотека», который позволяет узнать все данные о машине: наличие ограничений на продажу, количество владельцев, факте использования в такси или каршеринге, данные о ДТП (даже со стоимостью ремонта) и, что важно, понять скручивали пробег или нет.

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Hyundai iX35: когда пробег важнее года выпуска

Серый Hyundai iх35 со 150-сильным двигателем и автоматом был произведен в 2012 году и по уверениям продавца пробежал всего 47 тысяч километров. Столь небольшой пробег для 9-летней машины обосновывается тем, что это был второй автомобиль в семье и на нем ездила жена. Цена — 1 150 000 рублей.

Запрашиваем отчет на «Автотеке» и видим, что продавец не пытается нас обмануть. У машины ранее было только два владельца, причем каждый из них катался на ней больше 4 лет. Мало того, не найдены данные и о серьезных авариях, что у автомобилей подобного возраста случается нечасто.

Данные о пробеге, проведенном ТО и прочая информация говорит, что пробег у этого Hyundai честный. Юридических проблем нет.

Вывод: тот случай, когда цену определяет не год выпуска, а пробег автомобиля. Благодаря отчету «Автотеки» мы убедились, что этот кроссовер действительно прошел 47 тысяч километров, что совсем немного. Поэтому можно рассматривать данную модель для покупки и назначать встречу с продавцом. Ну а если и вы хотите проверить машину перед покупкой, то рекомендуем воспользоваться промокодом AUTOTEKA30: он дает скидку 30%!

«Автотека»

«Автотека»

Nissan Qashqai 2018 года: аварии бывают разными

Трехлетние кроссоверы с автоматом и полным приводом — бестселлеры вторичного рынка. Этим и пытаются порой воспользоваться нечистые на руку продавцы, которые скручивают пробег или не рассказывают о предыдущих авариях. Однако нужно помнить, что авария — аварии рознь. Например, проверенный нами в сервисе «Автотека» Nissan Qashqai 2018 года выпуска имел повреждения. Однако отчет «Автотеки» указывает, что страховая выплата была всего 34 485 рублей, то есть никаких серьезных элементов не пострадало.

Гораздо важнее, что заявленный в объявлении пробег в 52 тысячи километров подтверждается данными «Автотеки». Кроме того, из отчета мы понимаем, что у машины действительно был всего один владелец, никаких ограничений на регистрацию нет и в такси или каршеринге она тоже не использовалась.

Вывод: если вы хотите купить трехлетний Nissan Qashqai, то можно рассмотреть этот вариант. Только на всякий случай при встрече с продавцом внимательно проверьте все документы и проведите диагностику на сервисе. А еще перед покупкой закажите новую проверку на «Автотеке», тем более что благодаря промокоду AUTOTEKA30 можно получить скидку в 30%.

«Автотека»

«Автотека»

Infiniti FX35: премиум с подвохом

Кроссовер премиум класса, который дешевле «Лады»? Да еще с кожаным салоном, двигателем объемом аж 3,5 литра и полным приводом. Да и управляется Infiniti FX35 прилично, а уж про то, что внешне эта машина выглядит стильно, и говорить нечего. Пробег у этого черного FX35 2003 года выпуска заявлен 250 тысяч километров, что для ниссановского V6 серии VQ35 лишь середина жизни. А продавец всячески нахваливает машину: «двигатель работает как швейцарские часы, коробка переключает плавно, без рывков, толчков, ничего не гремит, не трещит. В общем — состояние «сел и поехал в Магадан». И за эту прелесть — 550 тысяч рублей.

С ощущением, что скоро мы будем ездить на красивой машине с мощным мотором, заказываем отчет на сервисе «Автотека». И на первый взгляд все в порядке: юридически автомобиль чист, залогов нет, в розыске не числится. В собственности у последнего владельца машина почти 10 лет — это тоже хороший признак.

Однако тревожный сигнал появляется в разделе ДТП: только с 2015 года машина была в двух авариях. Причем, одна из них оказалось вовсе не мелкой, в 2019 году у автомобиля была снесена вся «морда». Дальше — больше. В разделе «Предыдущие объявления» сервис «Автотека» предлагает посмотреть на фотографии машины от декабря 2019 года, когда владелец был готов продать ее на запчасти по цене 315 тысяч рублей. Мало того, еще два года назад состояние салона описывалось следующими словами: «есть вздутие па панели приборов от солнца машина часто бывала на юге там очень жарко».

Много вопросов и к пробегу. В объявлении заявлено, что FX35 пробежал 250 тысяч. Но «Автотека» говорит нам, что еще в январе 2013 года во время прохождения ТО пробег был 177 тысяч. В 2017 году он был почему-то уже 145 тысяч, в ноябре 2019 — 350 тысяч. А сейчас — 250 тысяч. Поэтому установить какой же в действительности пробег у этой машины невозможно.

Вывод: благодаря проверке на «Автотеке» мы выяснили, что еще недавно владелец был рад отдать машину на запчасти, а какой у нее пробег никто не знает. Поэтому надо 10 раз подумать, нужен ли нам такой премиум. Кстати, «Рамблер.Авто» совместно с «Автотекой» дарят читателям промокод AUTOTEKA30 на 30% скидку при заказе отчета!

«Автотека»

«Автотека»

Land Rover Freelander за 420 тысяч рублей: что показала «Автотека»

Поклонники британских внедорожников уверяют, что Land Rover Freelander является не каким-то там «городским кроссовером», а настоящим внедорожником. Не будем с ними спорить, хотя и отметим, что у «Фрила» внедорожный потенциал действительно больше, чем у многих конкурентов. Поэтому мы с таким интересом решили изучить серебряный Freelander 2004 года выпуска с 2,5-литровым бензиновым мотором и с пробегом всего в 97 тысяч.

Цена — 420 тысяч рублей.

По словам продавца у машины есть только одна проблема: багажник открывается через раз, но все лечится установкой нового моторчика (причем, запчасть прилагается).

Проверяем Freelander на «Автотеке». И вроде бы все в порядке: не в залоге, не в розыске, ограничений нет. То, что у машины было 6 владельцев, тоже не так страшно: почти все владели Land Rover длительное время.

Однако когда мы доходим до истории эксплуатации машины, то становится грустно. Еще в сентябре 2010 года у этой машины был пробег в 86 тысяч километров, а в 2013 — больше 140 тысяч. Мало того, в 2020 году во время проведения технического осмотра был указан пробег 231 900 км. А в объявлении о продаже написано, что машина пробежала лишь 97 тысяч

Вывод: Отчет «Автотеки» показал, что пробег скручивали. И намного! Поэтому есть большие сомнения, что стоит рассматривать этот автомобиль как потенциальную покупку. Ну а если и вы хотите проверить машину перед покупкой, то воспользуйтесь промокодом AUTOTEKA30, который даст вам 30% скидку!

«Автотека»