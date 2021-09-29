Как безопасно ездить в гололед на летних шинах

В некоторых регионах России зима заявляет о себе уже в октябре и проявляется первым утренним гололедом. Как безопасно ехать по льду, если летние шины еще не заменены на зимнюю резину?

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Нередко даже при наличии гололедных явлений на дорожном полотне, водители продолжают вести автомобиль так, словно на дворе жаркое лето. Чтобы не рисковать, следует увеличить интервал движения и снизить скорость.

Если возникла необходимость притормозить, то нужно предупредить об этом движущегося сзади водителя несколькими легкими нажатиями на педаль тормоза.

Маршрут должен исключать мосты, путепроводы и эстакады. Если ночные температуры опустились до нуля и ниже, то именно на таких участках дорог гарантированно будет гололед. И именно в таких местах будет сосредоточение ДТП.

Если же такие участки миновать не удается, следует снизить скорость. Самым обидным в подобных «гололёдных» ДТП может быть такая ситуация, когда водитель вовремя поменял резину на зимнюю и аккуратно ведет машину, но сзади его догоняет «летний гонщик».