Как безопасно ездить в гололед на летних шинах

В некоторых регионах России зима заявляет о себе уже в октябре и проявляется первым утренним гололедом. Как безопасно ехать по льду, если летние шины еще не заменены на зимнюю резину?
Нередко даже при наличии гололедных явлений на дорожном полотне, водители продолжают вести автомобиль так, словно на дворе жаркое лето. Чтобы не рисковать, следует увеличить интервал движения и снизить скорость.
Если возникла необходимость притормозить, то нужно предупредить об этом движущегося сзади водителя несколькими легкими нажатиями на педаль тормоза.
Маршрут должен исключать мосты, путепроводы и эстакады. Если ночные температуры опустились до нуля и ниже, то именно на таких участках дорог гарантированно будет гололед. И именно в таких местах будет сосредоточение ДТП.
Если же такие участки миновать не удается, следует снизить скорость. Самым обидным в подобных «гололёдных» ДТП может быть такая ситуация, когда водитель вовремя поменял резину на зимнюю и аккуратно ведет машину, но сзади его догоняет «летний гонщик».
Поэтому, если есть возможность, то лучше не пользоваться личным автомобилем на время смены погоды, особенно в первые дни. Либо же исключить утренние и вечерние поездки и ездить в дневное время, когда асфальт уже прогреется.