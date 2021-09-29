Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Как безопасно ездить в гололед на летних шинах

Car.ru
9 минут назад

В некоторых регионах России зима заявляет о себе уже в октябре и проявляется первым утренним гололедом. Как безопасно ехать по льду, если летние шины еще не заменены на зимнюю резину?

Как безопасно ездить в гололед на летних шинах
Фото: Car.ruCar.ru

Нередко даже при наличии гололедных явлений на дорожном полотне, водители продолжают вести автомобиль так, словно на дворе жаркое лето. Чтобы не рисковать, следует увеличить интервал движения и снизить скорость.

Если возникла необходимость притормозить, то нужно предупредить об этом движущегося сзади водителя несколькими легкими нажатиями на педаль тормоза.

Маршрут должен исключать мосты, путепроводы и эстакады. Если ночные температуры опустились до нуля и ниже, то именно на таких участках дорог гарантированно будет гололед. И именно в таких местах будет сосредоточение ДТП.

Если же такие участки миновать не удается, следует снизить скорость. Самым обидным в подобных «гололёдных» ДТП может быть такая ситуация, когда водитель вовремя поменял резину на зимнюю и аккуратно ведет машину, но сзади его догоняет «летний гонщик».

Поэтому, если есть возможность, то лучше не пользоваться личным автомобилем на время смены погоды, особенно в первые дни. Либо же исключить утренние и вечерние поездки и ездить в дневное время, когда асфальт уже прогреется.

Бортжурнал,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители