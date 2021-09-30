Mercedes-Benz представил новый специальный внедорожник для военных

Производители немецкого автомобильного концерна Mercedes-Benz представили новый внедорожник, собранный на базе легендарного G-класса.

Автомобиль разработан для нужд военных и оснащен специализированным оборудованием. Серийная версия такого внедорожника производится более двух лет. Однако обновленная версия оснащена более мощным дизельным мотором мощностью 222 лошадиных силы. Вместе с ним работает пятиступенчатая механическая коробка передач или восьмиступенчатый автомат.

Привод исключительно полный, что неудивительно, учитывая специфику грузовика. Расход топлива на 100 км составляет 9 литров, а максимальная скорость — 120 км/ч. Усиленное шасси и грузоподъемность в 2,5 тонны позволяет не только перевозить военных, но и транспортировать грузы, в том числе по сильному бездорожью.