Jeep показал новый Grand Cherokee

Компания Jeep представила новый Jeep Grand Cherokee 2022 модельного года, который появится на рынке Северной Америке в четвертом квартале 2021 года. До нашей страны новинка доберется во втором квартале будущего года. Выход на североамериканский рынок первого электрифицированного Jeep Grand Cherokee 4xe запланирован на начало 2022 года, на других рынках автомобиль появится позже в этом же году, сообщает пресс-служба Stellantis. А вот в России электрифицированный Grand Cherokee ожидается в 2023 году. Новый Jeep Grand Cherokee производится в новом сборочном комплексе Детройта – MackPlant. Это первый в городе производственный объект, построенный практически за три последних десятилетия.

Фото: Jeep Jeep

Jeep

Видео дня

Jeep Grand Cherokee пятого поколения построен на совершенно новой платформе, получил силовую установку с подключаемым гибридным приводом, совершенно новый дизайн кузова, новый интерьер и целый ряд новых технологий, впервые представленных в сегменте полноразмерных SUV. Для новой модели доступны три варианта системы полного привода: Quadra-Trac I, Quadra-Trac II и Quadra-Drive II. Пневматическая подвеска JeepQuadra-Lift получившая функцию полуактивного демпфирования с электронным управлением, наделяет автомобиль самым большим в классе дорожным просветом 28,7 см и способностью преодолевать водные препятствия глубиной 61 см.

Jeep

А новый уникальный размыкаемый стабилизатор поперечной устойчивости обеспечивает улучшенную артикуляцию и сцепление с поверхностью на скалистых трассах и серьезном бездорожье. Лучшие в классе тяговые возможности (буксировка прицепа массой до 3265 кг) реализованы благодаря двигателю V8 рабочим объемом 5,7 л.

Jeep

Информационно-развлекательная система Uconnect 5 в Jeep Grand Cherokee 2022 модельного года получила ряд новых технологий, включая дисплей с диагональю 10,1 дюйма (25,7 см) и функцию обновления «по воздуху» (OTA), при этом скорость работы системы выросла в 5 раз по сравнению с моделью предыдущего поколения. Интерактивный дисплей пассажира с диагональю 10,25 дюйма (26 см) и дисплеи развлекательной системы для задних пассажиров с диагональю 10,1 дюйма (25,7 см) поддерживают Amazon Fire TV.