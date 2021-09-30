Редкий VW Polo Harlekin продают по цене двух айфонов

На Avito появилось объявление о продаже Volkswagen Polo в редкой версии Harlekin, особенность которой – разноцветный кузов. Изначально марка планировала выпустить Harlekin мелкой партией в качестве рекламного трюка, однако исполнение неожиданно оказалось популярным, и в итоге Volkswagen собрал около четырех тысяч «Арлекинов». Один из них очутился в Саратовской области и теперь продается за 250 тысяч рублей – это чуть больше стоимости двух iPhone 13 Pro Max.

Фото: © Avito © Avito

Идея выпустить цветастые автомобили пришла в голову маркетологам Volkswagen еще в 60-х годах прошлого века, когда марка демонстрировала взаимозаменяемость кузовных панелей Beetle разных годов выпуска. В середине 1990-х ее опробовали на Golf, который получил название Harlekin (Harlequin в США) в честь героя итальянского театра масок, носящего костюм из разноцветных лоскутов.

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Для постройки «Арлекинов» на заводе Volkswagen взяли четыре однотонных хэтчбека в красном, желтом, синем и фисташковом цветах, сняли с них кузовные панели, «перетасовали» и приделали обратно. Причем чередование неслучайное: были разработаны четыре цветовых схемы, а оригинальный оттенок можно определить по порогам, задней стойке и крыше.

Реакция публики на «клоунские» хэтчбеки оказалась крайне положительной, и после выпуска четырех рекламных Golf MK3 Harlekin тираж разросся до 60, а затем и до 264 экземпляров. Собирались они партиями по четыре штуки: Volkswagen ждал, когда появятся четверо желающих купить такой Golf, и менял кузовные панели местами.

После успеха Golf аналогичное исполнение получил Polo третьей генерации, но в более крупном масштабе: всего было выпущено 3806 ярких хэтчбеков. Производство «Арлекинов» продолжалось до 1997 года включительно, тогда же был собран и Polo с Avito. По словам продавца, за 24 года автомобиль наездил около 180 тысяч километров, однако реальный пробег неизвестен. Последние два года он хранился в гараже. В плане «начинки» это обычный Polo: он оснащен 1,4-литровым мотором мощностью 60 лошадиных сил, работающим в паре с «механикой».