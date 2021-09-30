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Столичная ГИБДД назвала самые аварийные районы Москвы

Российская Газета
54 минуты назад

Больше всего столкновений транспорта происходит на юге столицы, а рекордсмены по смертельным ДТП Троицкий и Новомосковский округа. Такой вывод можно сделать из данных, которые приводит столичная Госавтоинспекция в своем канале в Telegram.

Столичная ГИБДД назвала самые аварийные районы Москвы
Фото: Виталий Белоусов/РИА НовостиВиталий Белоусов/РИА Новости

Всего по итогам 8 месяцев 2021 года в Москве зарегистрировано 2528 столкновений транспортных средств. В них погибли 55 человек и 3146 человек получили ранения различной степени тяжести. Столкновения - это наиболее распространенный вид ДТП на столичных дорогах. На втором месте с небольшим отрывом - наезды на пешеходов.

Больше всего аварий зарегистрировано на юге столицы - 359 ДТП, 5 погибших и 446 раненых. В Юго-Восточном округе произошло 296 ДТП, в которых погибли два человека и ранены 370. На северо-востоке столицы зафиксировано 237 ДТП, с одним погибшим и 274 ранеными.

При этом самая высокая смертность таких дорожных аварий зафиксирована в Троицком и Новомосковском административных округах. С января по август в Новой Москве в 143 столкновениях погибли 14 человек, получили ранения - 224. Но высокая тяжесть последствий в этих округах объясняется довольно просто: через них проходят федеральные трассы, скорости на которых довольно высокие.

В столичном ГИБДД также напоминают, что причинами аварий становятся как правило несоответствие скорости конкретным условиям и неправильный выбор дистанции.

Меньше всего столкновений транспортных средств зарегистрировано на территории Зеленоградского административного округа. Здесь произошло 39 таких ДТП, в результате которых один человек погиб и 52 пострадали.

Бортжурнал,ГИБДД,
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