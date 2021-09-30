Крутой характер Genesis GV60: 435 лошадей разгонят до «сотни» за 4 секунды

Компания Genesis поделилась подробностями о премиальном электрическом хэтчбеке GV60. Слухи подтвердились: новинка оказалась унифицирована с двумя другими электрокарами, Kia EV6 и Hyundai Ioniq 5. GV60 предложат в трех модификациях, включая полноприводную с 435-сильной двухмоторной установкой, которая набирает первую «сотню» за четыре секунды. Кроме того, электрохэтч получил дрифт-режим и «режим наддува», который на десять секунд повышает отдачу электромоторов до 489 лошадиных сил.

Фото: © Genesis © Genesis

Genesis GV60 построен на платформе E-GMP, той же, которая лежит в основе Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6. Базовой версии положена одномоторная установка с электродвигателем на задней оси, который выдает 228 лошадиных сил (168 киловатт). Более мощный вариант дополнен электромотором, вращающим передние колеса: суммарная отдача двух агрегатов составляет 318 лошадиных сил (234 киловатта). Топовая версия Performance Model тоже двухмоторная, с установкой на 435 сил (320 киловатт), и именно для нее предусмотрен «режим наддува», который активируется нажатием кнопки Boost: на десять секунд отдача увеличивается до 489 (360 киловатт), и электрокар способен разогнаться с места до 100 километров в час за четыре секунды.

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Вне зависимости от версии GV60 комплектуется батареей емкостью 77,4 киловатт-часа. Заднеприводная модель способна проехать на одной зарядке до 451 километра, двухмоторная — до 400, а запас хода Performance Model составляет 368 километров. Электрокар поддерживает быструю зарядку мощностью до 350 киловатт, которая позволяет пополнить запас энергии с 10 до 80 процентов за 18 минут.

Genesis

Genesis

Genesis

Что же касается упомянутого дрифт-режима, то он доступен благодаря наличию электронного дифференциала повышенного трения и системы векторизации тяги. Говоря о других необычных для данного класса опциях, стоит упомянуть о биометрических сканерах, которые позволяют «разблокировать» машину по лицу владельца, а также запуск двигателя по отпечатку пальца.

В список оснащения включены адаптивная подвеска, системы шумоподавления в салоне и имитации звука движения, диски размерностью от 19 до 21 дюйма, аудиосистема Bang & Olufsen с 17 динамиками и восемь подушек безопасности, включая центральную, которая надувается между передними креслами.

В Южной Корее новинка поступит в продажу 10 ноября. Цены начинаются от 59 900 000 вон (почти 3,7 миллиона рублей), за полноприводную версию придется заплатить 64 590 000 (четыре миллиона рублей), а топовый электрокар обойдется в 69 750 000 (4,3 миллиона рублей).