Загадочная новинка: MINI готовит «нечто захватывающее»

MINI распространила в соцсетях изображение загадочной новинки, которую обещает показать в этом году: фотография сопровождается комментарием о том, что поклонников марки ждет «нечто захватывающее». На тизере запечатлен Cooper S с черным декором: хэтчбеку затемнили решетку радиатора, появилась глянцевая окантовка фар, а эмблему заменили на черную. Логично предположить, что компания готовит «черную» спецверсию для модели. Подробностей долго ждать не придется, так как новинку рассекретят уже в октябре.

Фото: MINI / Facebook.com MINI / Facebook.com

Продажи автомобилей MINI в Европе просели на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Так, за 2020 год дилерам марки удалось продать почти 172,8 тысячи новых машин, что на 197 процента меньше, чем в 2021 году. По всей видимости, компания решила подогреть интерес к своим моделям, разнообразив гамму очередной спецверсией, которая будет отличаться от прочих черными акцентами в экстерьере.

Следующей важной новинкой марки должен стать Countryman, который дебютирует в 2023 году: ожидается, что кроссовер вырастет в габаритах и получит как ДВС, так и электрическую установку.

Последнее поколение «топливных» хэтчбеков MINI выпустят в 2025 году, и уже к началу третьего десятилетия автопроизводитель рассчитывает полностью отказаться от производства традиционных двигателей внутреннего сгорания и будет выпускать только электрокары.