Что должно быть в аптечке автомобилиста?

В каждом автомобиле в обязательном порядке должна иметься аптечка на экстренный случай. Она поможет, если водителю или пассажиру станет плохо во время поездки.

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Водители самостоятельно могут комплектовать автомобильную аптечку. Основной её состав включает в себя исключительно набор первой помощи. В него входят две трёхслойные маски из специального материала для защиты органов дыхания от инфекций, 2 пары резиновых, латексных или виниловых перчаток, устройство для проведения искусственного дыхания, кровоостанавливающий жгут, четыре марлевых бинта 5х10 см и три на 7х14 см, 2 упаковки стерильных салфеток и 2 лейкопластыря.