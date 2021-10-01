Истек срок моратория на прохождение техосмотра

Сегодня, 1 октября, закончился мораторий на прохождение техосмотра в России. Водители, у которых срок диагностической карты истек до 1 февраля, должны получить новую. Но только те, авто которых старше четырех лет. При этом законопроект о разделении ТО и ОСАГО все еще не принят.
Многие водители запутались, кому надо проходить техосмотр, а кому нет. Попробуем разобраться.
За два последних года реформа техосмотра пережила такие неожиданные кульбиты, что у водителей началась путаница — и в датах, и в условиях. Сначала речь шла об ужесточении, потом о смягчении, потом об отмене техосмотра. Посреди этих событий пришел коронавирус.
Что мы имеем сейчас? В феврале Михаил Мишустин объявил мораторий на прохождение техосмотра с фотофиксацией — из-за неготовности инфраструктуры и последствий коронавируса. МВД внесло уточнения: срок действия диагностических карт, у которых он истекает в период с 1 февраля по 30 сентября, продлевается на полгода. Не менее чем до 1 октября. Другими словами: все водители, кто попадает в этот период, могут прибавить своей карте еще полгода — максимум так можно «продлиться» до 1 апреля. Остальным вроде бы надо ехать на техосмотр. Но и здесь есть условия. Как объяснили в Российском союзе автостраховщиков, пройти ТО должны: во-первых, те, у кого срок действия карты истек до 1 февраля, — об этом мы уже говорили, а во-вторых, те, у кого автомобиль старше четырех лет.
Под второе условие попадает обозреватель Business FM Андрей Ромашков, и он решил голову не забивать и воспользоваться услугами консьерж-сервиса, который все сделает за него:
«Я, честно говоря, не особенно заморачивался по поводу того, как мне делать следующее ТО, которое меня ждет в следующем месяце, и получать диагностическую карту по новым правилам, потому что я пользуюсь консьерж-сервисом. Соответственно, я просто знаю, что там будут знать, что нужно делать по новым правилам, поэтому я точно так же, как в прошлом году, напишу им, заплачу определенную сумму фактически за то, что я сэкономлю себе целый день, который был бы занят, если бы я делал это сам, и буду жить припеваючи».
Дополнительную путаницу вносит тот факт, что законопроект об «отвязке» диагностической карты от ОСАГО все еще не принят. Это называлось главным плюсом последней редакции реформы техосмотра: что теперь можно не тратить время и брать полис ОСАГО вообще без техосмотра. Дескать, водитель и так заботится о безопасности своего автомобиля. Здесь есть очередные условия: техосмотр придется пройти, если намечается продажа машины, причем платить за ТО будет покупатель, ведь ему ставить на учет. А также если в конструкцию автомобиля вносятся серьезные изменения.
Законопроект внесли в Госдуму, правительство пообещало его поддержать, но принятия еще нет. И водители, которые техосмотр не проходили, теперь могут столкнуться с проблемами со страховщиками, комментирует член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Виленский:
«Полис ОСАГО по-прежнему можно будет купить без наличия диагностической карты, потому что их отвязали намертво друг от друга. Если вы попадете в аварию, то страховая компания может поинтересоваться: есть ли у вас эта самая диагностическая карта. Если ее нет, а авария произошла из-за отказа тормозов, то уже страховой полис действовать у вас не будет и страховая компания заплатит ущерб, а потом взыщет с вас эти деньги через судебный иск. Если вы должны этот техосмотр пройти, ничего не поделаешь. Либо надо поставить машину на прикол — образно говоря, до тех пор, пока не будет принят новый закон, обещанный нам, об отмене обязательного техосмотра, либо этот техосмотр пройти».
Да, проект по освобождению водителей от техосмотра не касается служебного транспорта, например такси или автобусов. Но из-за такой чехарды с условиями и их вольной трактовкой всеми участниками процесса кажется, что лучше все-таки перестраховаться и пройти этот техосмотр всем водителям — на всякий случай.