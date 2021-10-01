Истек срок моратория на прохождение техосмотра

Сегодня, 1 октября, закончился мораторий на прохождение техосмотра в России. Водители, у которых срок диагностической карты истек до 1 февраля, должны получить новую. Но только те, авто которых старше четырех лет. При этом законопроект о разделении ТО и ОСАГО все еще не принят.

Фото: Егор Алеев/ТАСС Егор Алеев/ТАСС

Многие водители запутались, кому надо проходить техосмотр, а кому нет. Попробуем разобраться.

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За два последних года реформа техосмотра пережила такие неожиданные кульбиты, что у водителей началась путаница — и в датах, и в условиях. Сначала речь шла об ужесточении, потом о смягчении, потом об отмене техосмотра. Посреди этих событий пришел коронавирус.

Что мы имеем сейчас? В феврале Михаил Мишустин объявил мораторий на прохождение техосмотра с фотофиксацией — из-за неготовности инфраструктуры и последствий коронавируса. МВД внесло уточнения: срок действия диагностических карт, у которых он истекает в период с 1 февраля по 30 сентября, продлевается на полгода. Не менее чем до 1 октября. Другими словами: все водители, кто попадает в этот период, могут прибавить своей карте еще полгода — максимум так можно «продлиться» до 1 апреля. Остальным вроде бы надо ехать на техосмотр. Но и здесь есть условия. Как объяснили в Российском союзе автостраховщиков, пройти ТО должны: во-первых, те, у кого срок действия карты истек до 1 февраля, — об этом мы уже говорили, а во-вторых, те, у кого автомобиль старше четырех лет.

Под второе условие попадает обозреватель Business FM Андрей Ромашков, и он решил голову не забивать и воспользоваться услугами консьерж-сервиса, который все сделает за него:

«Я, честно говоря, не особенно заморачивался по поводу того, как мне делать следующее ТО, которое меня ждет в следующем месяце, и получать диагностическую карту по новым правилам, потому что я пользуюсь консьерж-сервисом. Соответственно, я просто знаю, что там будут знать, что нужно делать по новым правилам, поэтому я точно так же, как в прошлом году, напишу им, заплачу определенную сумму фактически за то, что я сэкономлю себе целый день, который был бы занят, если бы я делал это сам, и буду жить припеваючи».

Дополнительную путаницу вносит тот факт, что законопроект об «отвязке» диагностической карты от ОСАГО все еще не принят. Это называлось главным плюсом последней редакции реформы техосмотра: что теперь можно не тратить время и брать полис ОСАГО вообще без техосмотра. Дескать, водитель и так заботится о безопасности своего автомобиля. Здесь есть очередные условия: техосмотр придется пройти, если намечается продажа машины, причем платить за ТО будет покупатель, ведь ему ставить на учет. А также если в конструкцию автомобиля вносятся серьезные изменения.

Законопроект внесли в Госдуму, правительство пообещало его поддержать, но принятия еще нет. И водители, которые техосмотр не проходили, теперь могут столкнуться с проблемами со страховщиками, комментирует член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Виленский:

«Полис ОСАГО по-прежнему можно будет купить без наличия диагностической карты, потому что их отвязали намертво друг от друга. Если вы попадете в аварию, то страховая компания может поинтересоваться: есть ли у вас эта самая диагностическая карта. Если ее нет, а авария произошла из-за отказа тормозов, то уже страховой полис действовать у вас не будет и страховая компания заплатит ущерб, а потом взыщет с вас эти деньги через судебный иск. Если вы должны этот техосмотр пройти, ничего не поделаешь. Либо надо поставить машину на прикол — образно говоря, до тех пор, пока не будет принят новый закон, обещанный нам, об отмене обязательного техосмотра, либо этот техосмотр пройти».