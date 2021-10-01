Wuling представил дешёвый ситикар NanoEV

Самый популярный и дешёвый электрокар Китая — Wuling Mini EV получил приемника — ещё более компактный ситикар NanoEV. Эта двухместная «коробочка», построена вокруг силового каркаса в котором применяется до 40% высокопрочных сталей. На борт могут усесться двое взрослых пассажиров, под откидывающимися сидушками есть боксы для мелочёвки и полноценный багажник, правда влезет в него максимум пару пакетов из супермаркета.

Фото: autorating.ru autorating.ru

Длина, ширина, высота — 2497x1526x1616 мм, колёсная база — 1600 мм, диаметр разворота всего 3,8 м.

В движение кроху приводит 32-сильный электромотор (85 Н·м) запитанный от тяговой батареи ёмкостью 28 кВт ч. Замеры в нереалистичном цикле NEDC обещают, что NanoEV сможет проехать аж до 305 км, а также разогнаться до 100 км/ч. У батарейки есть функция предварительного прогрева для эксплуатации при низких температурах, заряжать её предлагают от обычной розетки, но есть и опционный зарядник на 6,6 кВт заполняющим ёмкость аккумулятора за 4,5 ч.

autorating.ru