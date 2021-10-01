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Jeep Renegade ушел из России

Газета.Ru
52 минуты назад

Компания Jeep прекратила поставки в Россию новых Ranegade в ноябре 2019 года. Сейчас у дилеров закончились «запасы» на складах. Об этом пишет Motor.ru.

Jeep Renegade ушел из России
Фото: Сергей Гусев/«Газета.Ru»Сергей Гусев/«Газета.Ru»

В 2019 году истек срок действия сертификата одобрения типа транспортного средства.

С января по август текущего года в Росси продали оставшиеся 59 экземпляров Jeep Renegade 2019 года выпуска. Они были собраны на итальянском заводе марки.

Ранее из-за низкого спроса с российского рынка ушел Jeep Cherokee, годовые продажи которого не превышали нескольких сотен машин

Jeep также скорректировал цены на Grand Cherokee и Wrangler.

Сейчас линейка Jeep выглядит так: Compass — от 3 млн 220 тыс рублей; Grand Cherokee — от 4 млн 710 тыс рублей и Wrangler — от 4 млн 720 тыс рублей.

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