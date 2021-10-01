«Волга» ГАЗ-21 блеснула роскошным салоном от Mercedes-Benz S600

«Волга» высоко ценится в других странах. В Германии, например, продается раритетная модель за 300 тысяч евро (20 млн рублей). Представленный к продаже автомобиль, на самом деле является не совсем ГАЗ-21, начинка у него от Mercedes-Benz S600.

Фото: car.ru car.ru

Богатая русская классика объединилась с надежной и стильной немецкой «начинкой» в результате получился шикарный автомобиль, который подарит будущему владельцу статус индивидуалиста.

В роскошном мерседесовском салоне, на руле управления красуется надпись «Волга», но на порогах кузова все же написано «Mercedes-Benz».

На автомобиль установлен 5,5-литровый V12 турбодвигатель, выдающий мощность 500 лошадиных сил. Управление происходит с помощью пятиступенчатой автоматической коробки передач.