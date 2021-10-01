Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

«Волга» ГАЗ-21 блеснула роскошным салоном от Mercedes-Benz S600: модель продается за 20 000 000 рублей

Car.ru
1 час назад

«Волга» высоко ценится в других странах. В Германии, например, продается раритетная модель за 300 тысяч евро (20 млн рублей). Представленный к продаже автомобиль, на самом деле является не совсем ГАЗ-21, начинка у него от Mercedes-Benz S600.

«Волга» ГАЗ-21 блеснула роскошным салоном от Mercedes-Benz S600
Фото: car.rucar.ru

Богатая русская классика объединилась с надежной и стильной немецкой «начинкой» в результате получился шикарный автомобиль, который подарит будущему владельцу статус индивидуалиста.

В роскошном мерседесовском салоне, на руле управления красуется надпись «Волга», но на порогах кузова все же написано «Mercedes-Benz».

На автомобиль установлен 5,5-литровый V12 турбодвигатель, выдающий мощность 500 лошадиных сил. Управление происходит с помощью пятиступенчатой автоматической коробки передач.

Сиденья в салоне оснащены функцией подогрева, установлена современная аудиосистема, есть и другие необходимые опции. Скорее всего, в Германии эта машина недолго будет скучать без хозяина.

Бортжурнал,Mercedes-Benz,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители